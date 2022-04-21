القوي العاملة : تسليم أول دفعة من ماكينات الخياطة وأدوات الصيانة بالإسكندرية

أناب محمد سعفان وزير القوى العاملة، وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية في تسليم أولى دفعات ماكينات الخياطة، وشنط أدوات صيانة الكمبيوتر والمحمول المهداة إلى أوائل المتدربين بمراكز التدريب التابعة لمديرية قوى عاملة بالمحافظة والذين اجتازوا الدورات التدريبية بنجاح وفي كلمته أشار ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية إلى تهنئة الوزير للمتدربين بحصولهم على ماكينات الخياطة وشنط أدوات صيانة الكمبيوتر والمحمول، فضلا عن أدوات صيانة التبريد والتكييف وانتقالهم إلى بداية حياة عملية جديدة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعرق تنمية مشروعاتهم الصغيرة لتصبح يوما مشروعات متوسطة وكبيرة لفتح الآفاق لفرص عمل جديدة لأبنائهم وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم .

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