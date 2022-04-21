عاجل- السيسى يلتقط صورة تذكارية مع القائمين على موسم حصاد القمح بتوشكى

جدة - نرمين السيد - وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بجولة تفقدية فجر اليوم الخميس لـ منطقة توشكى بجنوب الوادى بمحافظة أسوان. وأضاف المتحدث الرسمى، فى بيان له، نشره على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن الرئيس سيشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضى الزراعية فى توشكى، فى إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائى وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل فى اطار نهضة تنموية شاملة.

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