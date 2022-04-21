تعيين 552 شابا واستخراج 2573 شهادة قياس مستوى بالأقصر

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 3 منحة مواليد بـ 6 آلاف جنيه، وصرف منحتى منحة وفاة عامل بمبلغ 20 ألف جنيه، وعمل رعاية صحية ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالى 19 ألفاً و 985 جنيه، واستخراج 1736 وثيقة تأمين تكافلى للمسجلين بمبلغ 104 ألفاً و160 جنيه، فضلاً عن تسجيل 194 عاملا جديدا على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.
تلقى الوزير تقريرا بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضى، مشيراً إلى أنه فى مجال التفتيش العمالى ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 293 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 32 محضرا للمنشآت المخالفة وبحث 8 شكاوى.
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 271 منشأة، وإعادة التفتيش على 388 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 5 محاضر، وإعطاء مهلة قانونية لـ 309 منشأة أخرى لإزالة المخالفات والتى تم إنذارها بها وبحث 4 شكاوى.
كما تلقت المديرية 31 شكوى عمالية، تم تسوية 5 منها وديا، وإحالة 14 شكاوى منها إلى القضاء، و 12 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 124 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.
أما فى مجال التدريب المهنى انتهت المديرية من دورة تدريبية على مهنة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهنى بالطود لـ 15 متدربا بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، وتنفيذ دورة تدريبية فى مجال التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة لـ 30 متدربة، ودورة على مهنة التبريد والتكييف لـ 15 متدربا، وأخرى على مهنة صيانة المحمول لـ 15 متدربا.
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