/693320/اليوم-حفل-نادي-الزمالك-تكريم-جميع-الألعاب-الجماعية-بالنادي

تقام اليوم الخميس، الحفل الأول الذي ينظمه نادي الزمالك بمناسبة الحصول على درع الدوري في جميع الألعاب الجماعية كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة، والذي من المقرر إقامته في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما سوف يتواجد فى الحفل كباتن فرق الألعاب الجماعية في وجود أعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء الجمعية العمومية.

نتيجة مباراة الزمالك ضد بيراميدز

وارتقى الزمالك للمركز الثاني في بطولة الدوري الممتاز بعدما حقق الفوزعلى بيراميدز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض للنقطة 28 بينما تراجع الفريق السماوي للمركز الثالث برصيد 26 نقطة بعدما توقف رصيد بيراميدز عقب الخسارة من أبناء ميت عقبة في المواجهة التي جمعت الفريقين في سهرة كروية رمضانية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الزمالك وبيراميدز بهدفيين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة في شوط أول قوي من الناحية البدنية والفنية حتى اهتزت شباك الفريقين بأربعة أهداف خلال النصف الأول من المباراة التي تقام على ملعب الدفاع الجوي.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

يخوض فريق ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك

قاد البرتغالي جيسفالدو فيريرا تدريب الزمالك في مطلع الشهر الجاري، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد تراجع مستوى ونتائج أبناء ميت عقبة في مختلف البطولات، والتي جاءت بالتحديد بعد الخسارة من الوداد المغربي بثلاثية في الجولة الثالثة من المجموعة.