مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الخميس، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة برشلونة أمام فريق ريال سوسيداد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض فريق بيرنلي ضد ساوثهامبتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يخوض إسبانيول ضد رايو فاليكانو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً ، عبر قنوات beIN Sports HD 2

يخوض ليفانتي ضد إشبيلية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً ، عبر قنوات beIN Sports HD 1

يخوض قادش ضد أتلتيك بيلباو،والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة عبر قنوات beIN Sports HD 3

يخوض ريال سوسيداد ضد برشلونة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

تقدم فريق ليفربول على فريق مانشيستر يونايتد في الدقيقة الخامسة من من عمر الشوط الأول عن طريق لويس ديا، واستطاع محمد صلاح أن يسجل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، وذلك بعد صيام عن التهديف، ثم أحرز ماني الهدف الثالث في الدقيقة 68، وعاد صلاح للتسجيل في الدقيقة 85.

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول برصيد 76 نقطة، ويأتي مانشيستر سيتي في المركز الثاني برصيد 74 نقصة، ويتبقي له مباراة مؤجلة، فيما يأتي فريق مانشيستر يونايتد في المركز السادس بـ 54 نقصة.

تشكيل ليفربول

ودخل فريق ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: فان دايك، روبرتسون، ماتيب، أرنولد

خط الوسط: فابينيو، تياجو، هندرسون

الهجوم: مانى، محمد صلاح، دياز

تشكيل مانشستر يونايتد

فيما جاء تشكيل مانشيستر يونايتد كالتالي: حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: دالوت، ليندلوف، هاري ماجواير، فيل جونز، وان بيساكا

خط الوسط: إيلانجا، بول بوجبا، برونو فرنانديز، ماتيتش

خط الهجوم: راشفورد.