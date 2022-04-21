/693299/نوال-الزغبي-ممكن-أتجوز-راجل-متجوز-لو-علاقته-بمراته-مش-كويسة-وهذه-تفاصيل-انفصالها

تحدثت الفنانة نوال الزغبي عن انفصالها وعدم زواجها حتى الان برجل أخر، وذلك أثناء حلولها ضيفة على برنامج كلام الناس المذاع عبر قناة mbc مصر وتقدمه الاعلامية ياسمين عز يوميا في رمضان.

دوت الخليج يرصد تصريحات نوال الزغبي في كلام الناس

قالت نوال الزغبي كاشفة عدم رغبتها في الزواج مرة أخرى بعد انفصالها: “اتجوزت وأنا عندي 18 سنة وكانت تجربة فاشلة وانتهت بانفصال مع الولاد وكنت مرأة ورجل في نفس الوقت والشيء دا تعبني، والعبء الكبير اللي كنت فيه مع ولادي”.

وأضافت : “مبحبش حد يقيديني، بعيش حياة العزوبية والحرية الي انا حباها ومعشتهاش”، مشيرة: “قد ما كان الراجل مهم في حياة المراة نجومية الفنانة مع الرجل الشرقي مشكلة لانه بيغير منها”.

نوال الزغبي تتحدث عن مواصفات فتى أحلامها

وعن مواصفات فتى أحلامها، قالت نوال الزغبي: “عايزة بشرته تسحرني ويكون راجل وشخصية وكارزيما وحنون وأحد راسي على كتفه بأمان لما يكون هو أمان لنوال الزغبي هوافق عليه”.

وأضافت: “ممكن أتجوز راجل متجوز لو علاقته بمراته مش كويسة، هفكر وأشوف وجهت نظره، لكن مستحيل أدمر بيت حد”.

أخر أعمال الفنانة نوال الزغبي

يذكر أن أخر أعمال الفنانة اللبنانية نوال الزغبي كانت أغنية "لسه باجي على بالك” التي طرحتها منذ شهر تقريبًا على طريقة الفيديو كليب من خلال قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكان تحت إشراف المخرج فادي حداد.

"لسه باجي على بالك" أغنية نوال الزغبي التي قدمتها باللهجة المصرية وكانت الأغنية من كلمات أمير طعيمة ولحنها عمرو مصطفى، والتوزيع لـ نور.

أغنية نقطة انتهى لنوال الزغبي

هذا وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "نقطة انتهى" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، بعدما أحدثت جدلا واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تسريبها.

وكانت نوال نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنسجرام قالت فيها: "أغنية نقطة انتهى اصلا اسمها "نحنا لبعض" هالأغنية عمرها 4 سنوات انعملت لمناسبة خاصة كيف نزلت وكيف اتسربت ما بعرف".