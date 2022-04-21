/693295/نوال-الزغبي-عارفة-اني-فتاة-أحلام-الكثير-من-الشباب-ودا-بيبسطني

حلت الفنانة نوال الزغبي ضيفة على برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر، في حلقة 19 رمضان الموافق يوم الثلاثاء.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات نوال الزغبي في كلام الناس

قالت الفنانة نوال الزغبي في برنامج كلام الناس: “عارفة اني فتاة أحلام الكثير من الشباب، ودا بيسعدني أكتر، وبيزيد ثقتي في نفسي، فبحس بالتواضع الشديد”

وأضافت الزغبي: “لما الناس تحبني كثيرا دي نعمة كبيرة من ربنا ولازم الإنسان يكون متواضع بشكل كبير”.

واستكلمت نوال الزغبي الحديث عن شخصيتها فالت: “أنا لذيذة وبحب الناس بس حسيت بشوية غرور بسبب شهرتي”، مؤكدة انها تحب العيش بعيدا عن الأضوء.

أخر أعمال الفنانة نوال الزغبي

يذكر أخر أعمال الفنانة اللبنانية نوال الزغبي كانت أغنية "لسه باجي على بالك” التي طرحتها منذ شهر تقريبًا على طريقة الفيديو كليب من خلال قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكان تحت إشراف المخرج فادي حداد.

"لسه باجي على بالك" أغنية نوال الزغبي التي قدمتها باللهجة المصرية وكانت الأغنية من كلمات أمير طعيمة ولحنها عمرو مصطفى، والتوزيع لـ نور.

مشادات كلامية بين نوال الزغبي ومحمد رمضان

وكان قد نشب بين الفنانة نوال الزغبي، والفنان محمد رمضان، أزمة قوية شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت بنوال الزغبي بعدما وجهت المذيعة سؤال لها عبر برنامج «حبر سري»، عن محمد رمضان، لترد الفنانة عليها قائلة «معرفوش»، الأمر الذي أثار غضب الفنان محمد رمضان ليعيد نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه: «ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تليفزيون مصر».

ولم يكتفي رمضان بهذا التعليق فقط، فقام بتركيب مقطع من أغنيته «مصباح علاء الدين»، على فيديو تصريح نزال الزغبي، جاء به التعليق الآتي: «اسأل عيلتك تقولك بيشوفوا مين وراك».

وخرجت نوال الزغبي عن صمتها وذلك بعد ساعات من هجوم الفنان محمد رمضان عليها بسبب تصريحاتها الأخيرة حول عدم معرفتها به إطلاقًا.

وكتبت منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وقالت:”إن لم ترفعك أخلاقك فلن يرفعك منصبك فإذا فقدتها لا تنتظر الاحترام”.