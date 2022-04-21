غارات إسرائيلية عنيفة على مواقع تتبع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة

كشفت وسائل إعلام محلية فلسطينية عن شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات عنيفة ضد مواقع تتبع فصائل فلسطينية في شمال مخيم النصيرات بقطاع غزة.
كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت، الأربعاء، سقوط صواريخ على مستوطنة سديروت بعد إطلاقها من قطاع غزة، مشيرة إلى أن بعض الصواريخ سقطت في منطقة مفتوحة ببلدة سديروت.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تضرر أحد منازل المستوطنين في بلدة سديروت نتيجة تطاير شظايا صاروخ أطلق من غزة.
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