/693296/شريف-حافظ-الاختيار-3-حقق-لي-حلمي-وهذا-أصعب-مشاهدي-في-راجعين-يا-هوى-حوار

شريف حافظ: “الاختيار واجب وطني وراجعين يا هوى تحد بالنسبة لي”

“أحمد عز وخالد النبوي دعموني في رمضان 2022”

“محظوظين بتحويل راجعين يا هوى من إذاعي إلى تلفزيوني”

“أريد أن يموت كره الناس لعمرو أبو الهنا بانتهاء المسلسل"

“المخرج محمد سلامة قال إذا تعرضت للشتائم إذا نجحت”

“ أحب اختيار الشخصيات المستفزة وأود تقديم دور سفاح”

“السوشيال ميديا شر لابد منه”

بشخصيتين متناقضتين مختلفتين ظهر الفنان شريف حافظ في موسم رمضان 2022 حيث يعمل ضابط في المخابرات العامة مع أحمد عز وعلى الجانب الآخر شخصية عنيفة عاق كرهها المشاهدين وتعرضت بسببها لهجوم وانتقادات سلبية لكنه نجح في التحدي وتألق في العملين.

دوت الخليج حاور الفنان شريف حافظ الذي كشف تفاصيل وكواليس مشاركته بمسلسل الاختيار 3 مع الفنان أحمد عز ورأيه به بجانب الاستعداد لشخصيته في مسلسل راجعين يا هوى مع الفنان خالد النبوي كما تحدث عن الدور الذي يود تقديمه بجانب تعامله مع السوشيال ميديا والانتقادات التي توجه له.

إلى نص الحوار

*حدثنا عن مشاركتك في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار؟

شرف كبير وفرصة كبيرة إني أعمل في بداياتي مع مخرج أعمال وطنية متميز في أفلام الأكشن والحركة، وسعيد بالتجربة جدًا لعملي مع الفنان أحمد عز والمسلسل حقق لي حلمين وهما العمل في مسلسل وطني والعمل مع أحمد عز وبيتر ميمي والكواليس كانت لطيفة ومميزة والفنان أحمد عز كوميدي في الكواليس وكلها ضحك وتلقائية.

وكنت سأشارك في الموسم الثاني من مسلسل الاختيار بدور شهيد ولكن لم يكن لي نصيب، والفنان أحمد عز أشادي بمشاهدي معه وقال لي أنه شاهد إحدى مشاهدي في مسلسل راجعين يا هوى وهنأني بالدور وأعجبه جدا.

*كيف جاءت مشاركتك بمسلسل راجعين يا هوى مع خالد النبوي؟

رشحني للمسلسل المخرج محمد سلامة وقال لي إن الدور مهم جدا وسيؤثر في الكارير الخاص بي بعد مسلسل ستات بيت المعادي وجسدت خلاله شخصية مختلفة تماما ومتناقضة.

ولي الشرف في العمل برائعة من روائع أسامة أنور عكاشة وسعيد بتحويل المسلسل الإذاعي إلى مسلسل تلفزيوني وتم تفصيل الشخصيات بطريقة مميزة واحترافية.

كيف استعديت لشخصيتك في مسلسل راجعين يا هوى؟

كنت اهتم بتغيير شكلي ولبسي ومستوى الصوت بالإضافة إلى الحركة ليكون مختلف تماما عن شخصيتي الحقيقية بجانب الشخصية التي سأقدمها في أي عمل آخر فأردت أن يموت عمرو أبو الهنا بانتهاء العمل ولم أرى مثل هذه الشخصية في الواقع.

حدثنا عن المشاهد الصعبة التي واجهتك في العمل؟

كان أول مشهد لي مع الفنان خالد النبوي أصعب مشهد وكنت متوتر ولكنه حمسني ورأيه هو والمخرج ريحني.

*هل تابعت ردود الأفعال على شخصية عمرو أبو الهنا؟

تلقيت العديد من ردود الأفعال على شخصية عمرو أبو الهنا التي قدمتها في المسلسل وجاءت بها العديد من الشتائم والانتقادات والكثيرين تضايقوا من الدور والشخصية وهذا كان سر نجاحها، وقال لي المخرج محمد سلامة إذا لم تتشتم بسبب هذا الدور يبقى فشلت.

*ألم تخف من المشاركة بعملين في موسم واحد والمقارنة بينهما؟

أنا لا أحب أن أظهر في أعمال كثيرة ولكنني في مرحلة الانتشار ومسلسل الاختيار واجب وطني ليس مثل عمل آخر وتمثيلي في مسلسل راجعين يا هوى كان أصعب ومثل تحدي بالنسبة لي بعد خروجي من دور كوميديا في عملي الأخير.

*ما هي معاييرك لاختيار الأدوار؟

أبحث عن الأدوار الجديدة دائمًا وأحب الشخصيات التي تستفز الجمهور مثل عمرو أبو الهنا، وأحب متابعة الأعمال الأجنبية وفيها يظهر الفنان بدور رومانسي ثم أكشن وفي عمل آخر يصعب عليك وفي عمل آخر تكرهه فهناك تنوع في تجسيد الشخصيات والأدوار.

*كيف تتعامل مع السوشيال ميديا؟

هي شر لابد منه وأتمنى أن تقع في العالم كله ولكني مضطر أن أستخدمها ولكن لا يجب استخدامها لعمل نجومية الفنان.

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*ماذا عن دخولك الوسط الفني؟

عائلتي بها جانب فني، والمخرج علي عبد الخالق صديق مقرب للعائلة وهو أول من رشحني وساعدني في التمثيل وكان حلمي أن أكون ممثل من الطفولة، والمخرج محمد سلامة يتبناني فنيًا حاليًا من مسلسل راجعين يا هوى.

*ماذا عن أعمالك المقبلة بجانب التمثيل؟

لدي روايتين إذا تحولوا إلى أفلام سيخرج منها نجوم كبار وإحدى رواياتي مع الفنان أحمد عز يقرأها وسيتم التعديلات البسيطة لها بسبب الرقابة.

*ما الدور الذي تود تقديمه في الفترة المقبلة؟

أود أن أجسد شخصيات لم أقدمها من قبل وأدوار بها أكشن وإثارة مثل سفاح وأعمال وطنية، بجانب وصولي إلى العالمية، وإذا رفضت أدوار بسبب انشغالي بتصوير أعمال أخرى بسبب ضيق الوقت.