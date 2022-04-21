/693294/أحمد-موسى-رفح-الجديدة-ستكون-من-مدن-الجيل-الرابعمثلها-مثل-العاصمة-الإدارية-الجديدة

قال الإعلامي أحمد موسى، ان مسلس الاختيار 3 عرض وكشف حقيقة الجماعة الارهابية والتي لا امان لها على الاطلاق، منوها ان الانفاق التي كانت في سيناء لم ياتي منها سوى الشر.

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وتابع موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، مشيرا الى ان الاستقرار الان يعود بعد أن ادعوا الكذب على الجميع بشان عدم عودة سيناء كما كانت، معقبا:” قالوا الجزء ده من سيناء لن يعود الى مصر، ولن يتواجد فيه الجيش والشرطة، حيث كانوا يريدونها لاقامة ولاياتهم وامارتهم.. ولكن مصر لم تسمح أن يدنس أرضها مثل هؤلاء الإرهابيين“.

أحمد موسى: رفح الجديدة ستكون من مدن الجيل الرابع«مثلها مثل العاصمة الإدارية الجديدة»

ولفت الى ان خطة التنمية في سيناء جارية حتى الان، مضيفا:” في عظمة في سيناء والتجارة سارية وعربيات النقل شغاله حاجه ما شاء الله”.

.وتابع:” زرت مدينة رفح الجديدة أمس وسوف تكون مدينة من مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الادارية”.

أحمدموسى: التسريب الذي أذاعه مسلسل الاختيار اليوم يكشف حجم التآمر الذي كان ينون به تدمير مصر

وأكمل الاعلامي أحمد موسى، أن التسريب الذي أذاعه مسلسل الاختيار اليوم يكشف حجم التآمر الذي كان ينون به تدمير مصر، مؤكدا أنهم كانوا يقتلون في الشعب، من أجل تحقيق مصالحهم فقط.