بالبوستر الجديد من فيلم واحد تاني.. أحمد حلمي يقدم مفاجأة للجمهور

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فاجيء الفنان أحمد حلمي متابعيه وجمهوره بطرح بوستر جديد من فيلمه واحد تاني المقرر أن ينافس به ضمن موسم أفلام عيد الفطر المقبل.

دوت الخليج ينشر البوستر الجديد لفيلم واحد تاني

بوستر فيلم واحد تاني

شارك الفنان أحمد حلمي متابعيه وجمهوره بنشره بوستر دعائي جديد لأحدث أفلامه والذي يحمل اسم “واحد تاني” والذي سيتم طرحه في دور العرض السينمائية بعيد الفطر المقبل.

وظهر الفنان أحمد حلمي في البوستر الجديد للفيلم، وهو يرتدي بدلة حمراء مغطى ببلاستيك تغليف الأجهزة، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

أحمد حلمي فيلم واحد تاني

وعلق الفنان أحمد حلمي على صورة البوستر الجديد الذي نشره قائلًا: “الأفيش التاني لفيلم واحد تاني وهنزلكوا الإعلان الرسمي أول مايخرج من الفرن.. هو قدامه ساعات ويستوي”.

وتابع قائلًا: “الفيلم هيكون في السينمات ليلة الوقفه بليل عشان اللي يحب يتفرج عليه قبل ما ينزل في العيد"، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت متحمسة لعرض الفيلم الجديد وتهنئه عليه وآخرين منتظرين طرح الإعلان والبرومو الخاص للفيلم.

ويتولى إخراج فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي هو المخرج محمد شاكر خضير والعمل من تأليف هيثم دبور وإنتاج تامر مرسي مالك شركة سينرجي، وكان يحمل الفيلم اسم “العيل” وذلك قبل تغييره لاسم “واحد تاني”.

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ويشارك أحمد حلمي في بطولة فيلم واحد تاني عدد من النجوم مثل روبي، أحمد مالك، نسرين أمين، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ونور إيهاب، وآخرين ويظهر الفنان أحمد حلمي خلال أحداث الفيلم بشخصيتين، ويذكر أن آخر أعماله السينمائية كان بعام 2019 من خلال فيلم "خيال مآتة”.

وشاركه في بطولة خيال مآتة مجموعة من النجوم منهم منة شلبي، انتصار، وسامي مغاوري، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، والفنان الراحل حسن حسني، وغيرهم، والفيلم كان من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي، بينما يشارك ضمن موسم رمضان 2022 من خلال الإذاعة بمسلسل "العصمة في إيدي" مع هنا الزاهد.