/693292/بطلوع-الروح-الحلقة-6-القبض-على-روح-بعد-محاولتها-الهروب-من-الرقة-فما-سيكون-عقابها

مسلسل بطلوع الروح الحلقة 6، شهدت أحداث مثيرة ومشوقة، بدأت بـ أكرم الذي يحرص على زياة زوجة أحد الأشخاص يدعى حسنين الدوريش تم سجنه منذ فترة، وكان قد تعرف عليه عن طريق الانترنت، وحرص أيضا على تقديم الدعم المادي له.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل بطلوع الروح الحلقة 6

تتعرف روح “منة شلبي” على صديقة جديدة في مدينة الرقة “مدينة الخلافة”، وهي فتاة كانت تمتلك صالون تجميل قبل انضمامها لداعش، لكنها تمارس هذه المهن في الرقة بسرية بسبب منعهم الفتيات من التبرج.

وبدأت لينا في رصد معانتها مع تلك المدينة وتحاول اقناعها بأنها حاولت تجاوز الأمر والتعايش مع الظروف، ثم قمت بوضع لمسات من المكياج لها حتى تتخطى حالة الحزن التي تسيطر عليها.

منة شلبي تتعرض للخيانة من قبل صديقتها

وترصد الحلقة بأن لينا تحاول التقرب من روح بسبب أمر من عُمر الذي تعدى عليها في الحلقات السابقة لشدة إعجابه بها، التي كشفت صفات روح له وكيف سيطر فكرهم عليها، مشيرة إلى انها وراءها سر تخفيه اذ كشف نجلها سيف لها بأنها تتحدث مع والدها، ولكن انكرت روح ذلك بأن والدها يعاني من هلاوس.

والد روح يساعدها على الهروب

تذهب روح للمنزل لتجد جريدة بها هاتف، تتمكن من خلاله الاتصال بوالدها الذي كشف لها خطة هروبها بمساعدة هيندا “دياموند بو عبود”، اذ ستقابلها في أحد محلات العطارة ولكن يجب أن تحاول روح الهروب بأسرع وقت قبل شهرين اذ أن مدينة الرقة تستعد للحرب.

القبض على منة شلبي

تذهب روح لـ هيند وتتفق معاها على خطة الهروب اذ تطمأنها بأنها ستكون قريبا جدا، ولكن الصدمة عند خروج روح من محل العطارة تجد نساء أم جهاد “إلهام شاهين” تحاصرها ويتم القبض عليها دون قول لها السبب، وتغلق الحلقة على انهيارها.

أبطال مسلسل بطلوع الروح

مسلسل "بطلوع الروح" بطولة عدد كبير من نجوم الفن وهم: منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، ودارينا الجندى، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح، وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال التي تتكون من 15 حلقة فقط.