برعاية «مستقبل وطن» توزيع وجبات الإفطار الساخنة يتواصل يوميًا بالوراق

/693285/برعاية-مستقبل-وطن-توزيع-وجبات-الإفطار-الساخنة-يتواصل-يوميا-بالوراق

واصلت أمانة حرب مستقبل وطن بالوراق الحملة التي بدأتها منذ بداية شهر رمضان بتوزيع وجبات الإفطار الساخنة على الصائمين والفئات الأكثر احتياجًا، ويأتي ذالك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة .

دوت الخليج

توزيع وجبات الإفطار الساخنة يتواصل يوميًا بالوراق

وقامت أمانة حزب مستقبل وطن بالوراق برئاسة سيد طه وأمين التنظيم محمد خالد مدبولي وبرعاية أمينة المرأة نجلاء الجمل، بعمل 150 وجبة إفطار ساخنة وتوزيعها على الأرامل والأيتام والأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد سيد طه، أمين الحزب بقسم الوراق، أن تقديم الوجبات الجاهزة والساخنة للأرامل والأيتام والأسر الأكثر احتياجًا في بلاد قسم الوراق، أصبح يتم بشكل يومي بالنسبة للأمانة والوحدات القاعدية ومستمرون وبمضاعفة عدد الوجبات والاهتمام بزيادتها حتى نهاية الشهر الفضيل.

وأعلنت نجلاء الجمل، أمينة المرأة بالوراق، أنه من خلال العمل الحزبي أصبحنا اكثر تلامسا بالمواطن ومطتلباته وخاص الأسر الأكثر إحتياجآ .وقالت انه بتوجيهات من القيادات الحزبية بضرورة التواجد اليومى بوجبات الإفطار يوميًا والتي تسجل زيادة مستمرة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".