ب 3 أهداف .. ريال مدريد يتخطى أوساسونا ويقترب خطوة من التتويج بالدوري الإسباني

فاز ريال مدريد على حساب مضيفه أوساسونا بنتيجة 3-1 في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "أل سادار"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2021-2022.

سجل أهداف ريال مدريد كل من ديفيد ألابا، ماركو أسينسيو، ولوكاس فاسكيز في الدقائق 12، 45، و96 على التوالي، بينما أحرز هدف أوساسونا الوحيد اللاعب أنتي بوديمير في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

وقاد النجم الفرنسي كريم بنزيما هجوم ريال مدريد فى مباراة الليلة، بجانب الثنائي رودريجو وماركو أسينسيو، فيما يجلس النجم البرازيلى فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء.

وغاب التوفيق عن بنزيما بعدما أخفق في تسجيل ضربتي جزاء خلال المباراة في الدقيقتين 52، و58 على التوالي.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم فإن كريم بنزيما هو أول لاعب يضيع ركلتي جزاء في مباراة في الليجا منذ راؤول تامودو ضد بيتيس في أبريل 2006.

كما أن الفرنسي هو أيضًا لاعب ريال مدريد الذي أهدر أكبر عدد من ركلات الجزاء في موسمه في الليجا منذ 2005/06 على الأقل "4-11".

بهذه النتيجة واصل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة جمعها من الفوز في 24 مباراة والتعادل في 6 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 68 هدفاً وتلقي 29.

بينما تواجد أوساسونا في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 8 وخسارة 13 مواجهة وتسجيل 34 هدفاً وتلقي 43.

وبدأ ريال مدريد اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فاسكيز، ألابا، ميليتاو، ناتشو.

الوسط: سيبايوس، فالفيردى، كامافينجا.

الهجوم: بنزيما، رودريجو، أسينسيو.

وحقق فريق ريال مدريد فوزًا مثيرًا على إشبيلية بنتيجة 3-2، واقتنص 3 نقاط ثمينة تعزز من صدارته للدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، وتقربه أكثر من لقب الليجا هذا الموسم.

كما أقصي الريال منافسه تشيلسي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز عليه 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم يتأهل إلى الدور نصف النهائي ويضرب موعدًا مع مانشستر سيتي.

ويفتقد ريال مدريد لعدد من أبرز لاعبيه ضد أوساسونا في مباراة اليوم، على رأسهم البرازيلي كاسيميرو الذي يعاني من إصابة عضلية، بالإضافة إلى ماريانو دياز ولوكا يوفيتش.

ريال مدريد

ريال مدريد

ريال مدريد

ريال مدريد