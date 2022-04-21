«مدينة خضراء».. شرم الشيخ تستعد لاستضافة مؤتمر المناخ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تستضيف الدولة المصرية مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل وتم تشكيل لجنة عليا لإنهاء ترتيبات المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية 8 وزارات.





ويوضح الفيديوجراف التالى إجراءات تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء استعدادا لمؤتمر المناخ. تعمل الوزارات المعنية على تنفيذ مشروع شرم الشيخ الخضراء "GREEN SHARM" ضمن استعدادات المدينة لإقامة مؤتمر المناخ من خلال تسليم محطة لتدوير المخلفات قادرة على معالجة 140 طنا يوميا من المخلفات وتنفيذ بنية تحتية لإدارة المخلفات باستثمارات 103 ملايين جنيه وغيرها من الإجراءات المهمة.

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