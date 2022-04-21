وزير الأوقاف: العدل الإدارى بين الموظفين يسهم فى تحقيق الرضا المجتمعى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أهمية تحقيق العدل الإدارى بين الموظفين أو المتقدمين لشغل الوظائف، مشددا على أنه من شأن هذا الأمر الإسهام فى تحقيق الرضا المجتمعى، وقوة الإيمان بالدولة، ويعمق الولاء والانتماء لها.





جاء ذلك خلال مناقشة وزير الأوقاف، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عملية سير مسابقة التعاقد مع المتقدمين لشغل 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس و1000 وظيفة عامل، وذلك بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية.

كما أكد وزير الأوقاف فى تصريحات، اليوم الأربعاء، حرص الوزارة على اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل هذه الوظائف، والالتزام بالآليات التى حددها قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، فى عملية التوظيف فى الجهاز الإدارى للدولة، مشددا على حرص الوزارة أيضا على الاستفادة من إمكانيات مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تقييم المتقدمين فى هذه المسابقة، والذى يعد آلية موضوعية تحقق أكبر قدر من الشفافية والنزاهة والعدالة، نظرا لاعتماده فى عملية التقييم على منظومة إلكترونية لا مجال فيها للتدخل البشرى على الإطلاق، ليحصل على الوظيفة الأحق والأجدر والأكفأ وهو المقصد والمبتغى.

ولفت وزير الأوقاف الانتباه إلى أن موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هو مصدر المعلومات الوحيد المعتمد فى كل ما يتصل بالمسابقة، محذرا من استغلال أصحاب النفوس الضعيفة للعامة والبسطاء فى إيهامهم بمحاولة القدرة على التوظيف بالأوقاف، قائلا: "هذا زمن قد ولى ولن يعود".

ولفت وزير الأوقاف إلى المعايير التى تتخذها الوزارة فى أنشطتها لتوخى العدالة، سواء فى جميع المسابقات سواء كانت للتوظف أم الإيفاد والابتعاث، وذلك من خلال مقاييس واضحة وشفافة ومعلنة معتمدة على ضوابط محددة وواضحة.

من جانبه، أوضح رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز أعلن على بوابة الوظائف الحكومية التابعة له خلال شهر يناير الماضى، عن طلب التعاقد مع 1000 إمام وخطيب ومدرس و1000 عامل، للعمل بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 15 فبراير حتى 2 مارس الماضى، ولمدة 24 ساعة يوميا أى بواقع 360 ساعة تقديم، حيث تم التقديم إلكترونيا على موقع البوابة https://jobs.caoa.gov.eg/، وتضمن الإعلان الوصف الوظيفى والشروط المطلوبة للشغل.

وأضاف أن عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس بلغ 15 ألفا و988 متقدما، بينما بلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة عامل 196 ألفا و694 متقدما.

وأشار إلى أن الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية يأتى فى إطار الالتزام بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفى إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.

جدير بالذكر أن المادة رقم 12 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 نصت على أن:" يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين".

وقد تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين كل من وزارة الأوقاف والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.