شكرى يستقبل وزير الدولة البريطانى لشئون شمال إفريقيا

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية، وزير الدولة البريطانى لشئون شمال إفريقيا وجنوب ووسط آسيا والكومنولث والأمم المتحدة، اللورد طارق أحمد.





وأوضح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن تلك الزيارة الثنائية تأتى فى ظل الأهمية التى يوليها الجانب البريطانى لتعزيز التعاون مع مصر، حيث تم التأكيد على أهمية عقد مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة برئاسة الوزير شكرى ووزيرة الخارجية البريطانية "ليز تراس" لدفع مختلف ملفات التعاون الثنائى والتشاور والتنسيق حيال مختلف القضايا.

أضاف السفير حافظ، أن الوزير شكرى رحب خلال اللقاء بقرار الحكومة البريطانية بتعديل إرشادات السفر الخاصة بالجزء الجنوبى من محافظة جنوب سيناء ومحافظة الفيوم وما يشمله ذلك من وجهات سياحية من خلال ضمها إلى المناطق الآمنة بما من شأنه تحفيز السياحة الواردة من بريطانيا، والتطلع لاستكمال الجانب البريطانى لإجراءات تعديل إرشادات السفر.

كما أكد الوزير شكرى على أهمية الاستثمارات البريطانية فى مصر، والتطلع إلى تعزيز انخراطها فى المشروعات التنموية العملاقة واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، موضحاً فى هذا الشأن الجهود الوطنية للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ضمن عملية التحديث والتنمية الجارية فى البلاد، فضلاً عما يكتسبه ذلك من أهمية فى ضوء رئاسة واستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27 المقرر عقده فى نوفمبر المقبل.

ومن ناحية أخرى، عرض الوزير شكرى للإنجازات والجهود الخاصة بملف حقوق الإنسان فى مصر فى إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والجهود ذات الصلة بإعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وتعزيز قيم التسامح وتجديد الخطاب الدينى فى إطار جهود التصدى للتطرف.

كما أشار السفير حافظ، أن اللقاء شهد أيضاً تبادلاً للرؤى بشأن مُجمل القضايا الدولية والإقليمية، ومن بينها تداعيات الأزمة فى أوكرانيا، والتوتر والتصعيد الذى تشهده الأراضى الفلسطينية، فضلاً عن آخر تطورات المشهد الليبى.

وفى ختام اللقاء، توافق الوزير شكرى ووزير الدولة البريطانى على أهمية استمرار العمل سوياً على دفع العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا والتشاور المستمر بشأن القضايا ذات الأولوية.