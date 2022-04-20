/693290/خالد-فخري-ينتهي-من-تصوير-مشاهده-في-مسلسل-توبه

أعلن الفنان خالد فخري، انتهاء تصوير مشاهده من مسلسل توبه، الذي يخوض به الفنان عمرو سعد السباق الرمضاني 2022 وكانت تلك المشاهد في لبنان.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير انتهار خالد فخري من تصوير مسلسل توبه

ويجسد خالد فخري خلال أحداث العمل دور أحد الشخصيات التي يقابلها عمرو سعد في المسلسل ويقوم بالعديد من المغامرات والصراعات، جاء ذلك وفقا لتصريحات صحفية أقر بها الفنان، وأعرب فخري عن سعادته بالمشاركة في المسلسل والوقوف أمام نخبة من النجوم.

ويعرض مسلسل توبه في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، على قناة mbc مصر على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، كما أنه يعرض بدون فواصل إعلانية على منصة شاهد الإلكترونية.

مسلسل توبه يتصدر تريند تويتر

جدير بالذكر، أنه حققت الحلقة الاولى من مسلسل توبه نجاح باهر، ولكن كانت بعض تعليقات الجمهور على العمل بأنه يشبه إلى حد كبير مسلسل ملوك الجدعنة الذي قدمه الفنان عمرو سعد في رمضان الماضي 2021، مع الفنان الكبير مصطفى شعبان وحقق صدى واسع بين رواد السوشيال ميديا.

فجاءت ردود فعل الجمهور على النحو الأتي: “مرو سعد عامل مسلسل طالع فيه شبح وبيقول كلام جامد ومقفي مش مفهوم ودمه تقيل نفس سكة أحمد العوضي كدة ومطلعين صاحبته ولا مراته أسماء أبو اليزيد"، وشببه البعض بمسلسل ملوك الجدعنة فكتب أحدهم: “عمرو سعد عمل ريبوت في توبه لمسلسله ملوك الجدعنة اللي هو اصلا متاخد من سلام ياصحبي”، وبعد التعليقات الأخرى جاءت إيجابية ومشيده بمسلسل توبه، فكتب أحدهم :”لا بس توبة طلع جامد السنة دي”، وكتب الاخر: “حد يعاكس مراته في الشارع، مسلسل توبه فاز”.

أبطال مسلسل توبه

وكان مسلسل توبه من بطولة كلا من عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح، وتعد القناة الناقلة لمسلسل توبه mbc مصر، كما يعرض على منصة شاهد الالكترونية.