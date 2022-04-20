/693289/بعد-تصريحها-كان-بيلف-على-المسارح-يدور-على-شغل-محمد-رمضان-لـ-انتصار-الشغل-دلوقتي-بيدور-عليا

حرص الفنان محمد رمضان الرد على تصريحات الفنانة انتصار التي قالتها خلال برنامج “العرافة” المذاع على قناة المحور وتقدمه الاعلامية بسمة وهبة، في إشارة منها أنها تعرف محمد رمضان منذ كان صغيرا وهو يقوم بالبحث عن العمل في المسارح.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رد محمد رمضان على الفنانة انتصار

أعاد محمد رمضان نشر تصريحات انتصار على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي قالت فيه: “محمد رمضان بيمثلي ذكرى مهمة، كان عنده واحد شبه وكان ماشين بشنطة علعى كتفهم كأنهم خارجين من المدرسة، دخلوا مسرح البالون قولتلهم عايزين إيه، قالي إحنا بنلف في المسارح وبندور على شغل”.

ليرد محمد رمضان عليها، قائلا: “كنت بدور على شغل يا انتصار، دلوقتي الشغل اللي بيدور عليا.. الحمد لله”.

محمد رمضان في رمضان 2022

من ناحية اخرى، يشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل «المشوار» ويشارك في تقديم مسلسل «المشوار»، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين

يعرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الساعة 8:10 عبر شاشة قناة DMC، كما تعرض الحلقة في الإعادة الأولى على القناة ذاتها الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، والساعة 1:45 مساءً، كما يعرض أيضا على قناة DMC دراما الساعة 11:15، ويُعاد عرض الحلقة الساعة 4:30 صباحًا، والساعة 10:30 صباحًا، فضلًا عن عرض المسلسل عبر منصة Watch IT الإلكترونية.

انتصار في مسلسل توبه

بينما الفنانة انتصار فتشارك في مسلسل توبه مع الفنان عمرو سعد الذي يعرض على قناة mbc في تمام الساعة السابعة مساء، ويشارك في بطلوته أيضا كلام من ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح.

ويعرض مسلسل توبه في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، على قناة mbc مصر على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، كما أنه يعرض بدون فواصل إعلانية على منصة شاهد الإلكترونية.