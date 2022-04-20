/693288/حماة-الوطن-يكرم-الفنان-مصطفى-شعبان-وحجازي-والطفل-مهند-عماد-وسفير-الطفولة-في-حفل-إفطاره-السنوي

نظم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، حفل الإفطار السنوي، بأحد فنادق القاهرة. وحرص الحزب على تكريم عدد من الرموز الإيجابية بالمجتمع المصري، منها الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظراً لاستجابة الوزارة وإدراج مادة "احترام الآخر" ضمن المناهج التعليمية.

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وفي نفس السياق، كرم الحزب النجم الفنان مصطفى شعبان، نجم مسلسل "دايماً عامر"، والذي استهدف محاربة التنمر والظواهر السلبية، واستجابته لطلب الطفل مهند عماد، سفير الطفولة، بالتمثيل معه في مسلسله الأخير، وذلك خلال حفل حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تم تكريمه أيضاً ووالديه.

حماة الوطن : يكرم الفنان مصطفى شعبان وحجازي والطفل مهند عماد، سفير الطفولة في حفل إفطاره السنوي

وسبق وطالب الطفل مهند عماد بتدريس مادة "احترام الآخر"، وتم الاستجابة له على الفور من قبل القيادة السياسية.

وحضر الحفل الفريق جلال الهريدي، واللواء أركان حرب أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية.

كما حضر نواب الحزب من مجلسي الشيوخ والنواب وأمناء الأمانات الفرعية بالمحافظات وأمناء الأمانات النوعية ومساعدينهم، ورؤساء اللجان النوعية ومساعدينهم.