/693286/هنكسحهم-ونقطع-رقبتهم-هكذا-كان-رد-فعل-الاخوان-على-معارضي-منهجهم

رصدت الحلقة 19 من مسلسل الاختيار 3، مخططات جماعة الاخوان الارهابية ضد المتظاهرين الرافضين لسيطرة الاخوان على مصر في فترة حكم محمد مرسي، ليقرروا انشاء مظاهرة أمام مكتب الإرشاد عنوانها “مليونية رد الكرامة”، ولكن هل سيسلموا من تلك الجماعة الارهابية، هذا ما سنرصده خلال التقرير الأتي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير ماذا يفعل الاخوان لمن يعارض عقيدتهم

بديع: لازم نعرفهم حجمهم وقدرهم

بدأت الحلقة 19 من مسلسل الاختيار 3، بحوار بين قيادات جماعة الاخوان الارهابية جاءت بدأه محمد بديع مرشد الجماعة وهو ينتفض لما يخطط له المواطنين المصرين اذ يقول: “لمؤامرة والسفالة اللي بيعملوها بتوع المعارضة وجبهة الانتقاذ الخونة دول لازم يحطلهم حد عشان يعرفوا حجمهم وقدرهم”.

خيرت الشاطر: لازم نعلن الحرب عليهم

في حين وافقه خيرت الشاطر قائلا: “الدعوة للتظاهر واضح انه استعراض فج من السلطة العلمانية ضد الاخوان تحديدا لذا كفانا صبرا ولنعلن الحرب”.

محمود عزت: هنقطع رقبتهم

أما عن محمود عزت فكان رد فعله الأعنف، اذ يوحي بتهديد لقتل المتظاهرين ليس فقط الاقتصار على تخويفهم، فقال: “أنا شايف أنها فرصة حقيقة عشان الكل يعرف أن اللي هيتظاهر ضدنا هتتقطع رقبته”.

مواطن إخواني: اللي تمسكوه من المتظاهرين ضد الاخوان كسحوه

ورصد ت الحلقة 19 من مسلسل الاختيار 3 أيضا، كيف خططت جماعة الاخوان للهجوم على معارضي حكمهم لمصر، اذ قاموا بتقسيم نفسهم لمجموعات كل مجموعة سنتطلق من مكان مختلف لقطع ومحاصرة الطريق على المتظاهرين ضد مرسي، وظهر أحد اعضاء جماعة الاخوان، وهو يقود مجموعته للبدء في مواجهة المتظاهرين، قائلا له:““اللي تمسكوه اضربوه على رجله لحد ما يتكسح اللي هيجي اقطم رقبته”.

مسلسل الاختيار 3

جدير بالذكر أن مسلسل الاختيار 3 يخوض بطولته كلا من الفنان ياسر جلال وأحمد السقا، جمال سليمان، وهيدى كرم، خالد زكي، منى عبد الغني، سمر مرسي، نور محمود، مفيد عاشور، خالد الصاوي، وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وصبري فواز، محمد رياض، إيمان العاصي، أمير المصري، محمود البزاوي، نادية رشاد، فضلا عن عدد من ضيوف الشرف وهم محمد على رزق، أشرف زكي، حسنى شتا، دنيا المصري، وآدم الشرقاوي، وهشام إسماعيل، ومحمد العمروسي، وشريف خير الله، وأحمد وفيق، وصبحي خليل، وأحمد بدير وناردين عبد السلام. رد فعل الاخوان على معارضي منهجهم