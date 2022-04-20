جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة النقل، وصول أول جرار لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بواسطة شركة PRL الأمريكية وذلك لسحب عربات قطارات تالجو الإسبانية والتى وصلت منذ أسبوعين إلى ميناء الإسكندرية ضمن العقد المبرم لتوريد 7 قطارات مكيفة جديدة، بإجمالى تكلفة 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار.





ومن المقرر أن يتم نقل الجرار إلى ورش الفرز التابعة لهيئة السكة الحديد بمنطقة الشرابية التابعة لمحافظة القاهرة، وذلك تمهيدا لضم الجرار على عربات تالجو الإسبانية تمهيدا لدخولها حيز التشغيل التجريبى. وفى وقت سابق أعلنت السكة الحديد عن الانتهاء من التجارب الأولى والخاصة بأحد الجرارات التابعة لشركة بروجرس ريل الأمريكية، ضمن عقد تم توقيعه ما بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة الأمريكية لتوريد عدد 50 جرارا جديدا وتحديث 50 جرار هنشل وعمرة 41 جرارا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول الجرار الخاص بأول قطارات تالجو الإسبانية لميناء الإسكندرية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.