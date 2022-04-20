مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 19.. فريدة تتخلص من كاميليا لصالح زين ثابت

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 19

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 19

بدأت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل سوتس بالعربي بعثور كاميليا وهي الفنانة ريم مصطفى على التقرير الهندسى الخاص بشركة MGT المفقود الذي كانت قد تسلمته قبل أربعة سنوات ولم تعرضه على زين ثابت الذي يقدم شخصيته الفنان آسر ياسين.

وكان هذا التقرير السبب في جعل موقف زين ثابت ضعيف في القضية التي أعيد فتحها مرة أخرى بعد أربعة سنوات ودار حديث بين كاميليا وآدم منصور الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد داود وذلك بعد اكتشافه بوجود الملف معها، حيث نصحها عدم إخفاء الأمر على زين.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة التاسعة عشر

وكانت كاميليا تعرض على آدم منصور رغبتها في التخلص من الملف حفاظاً على زين ثابت خاصة وأن وجود الملف في المكتب يجعل زين خاسراً للقضية التي تم إعادة فتحها ويتم الاستعانة بمحامية من خارج المكتب للتحقيق في الأمر وهي الفنانة ناردين فرج التي قدمت شخصية شريهان.

وعندما تحقق شريهان مع كاميليا، تنفعل الأخيرة عليها بسبب طبيعة أسئلتها، ثم يكشف آدم لـ زين ثابت أن كاميليا مساعدته عثرت على التقرير، وبعد مواجهته بها أكدت له أنها فعلت ذلك من أجل حمايته ولم تتذكر وقت إرسال التقرير انها استلمته.

ومن جانبه زين ثابت قال لكاميليا أن خروج التقرير في هذا الوقت يبين حسن النية أمام المحكمة لترد عليه أنها قطعته وتخلصت منه، مما جعل صبا مبارك التي تقدم شخصية صاحبة المكتب في اختيار بين التضحية بزين أو كاميليا لتختار رفد كاميليا من المكتب.

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ويشار أن الفنانة ريم مصطفى تجسد خلال أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 19 شخصية كاميليا أشرق وهي سكرتيرة زين ثابت وهو الفنان آسر ياسين المحامي الأهم داخل مكتب المسيرى زيدان الذي يعد أكبر مكتب محاماة في مصر.