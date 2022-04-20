/693283/مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-19-اعتداء-الاخوان-على-المتظاهرين-ضد-مرسي-وتوعدات-بقتلهم

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19، بدأت بحديث المواقع الاخبارية عن مليونية رد الكرامة الذي ستقام يوم الجمعة من قبل قوى ساسية تدع لذلك، ومن المتوقع أن يكون العدد كبير هذه المرة، بسبب غضب الشعب من تعدي الاخوان على بعض الشباب أمام مكتب الإرشاد بسبب اعتراضهم على الرئاسة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19

جماعة الاخوان تتوعد للمتظاهرين ضدهم

ورصدت الحلقة غضب قيادات الاخوان بسبب مليوينة رد الكرامة، وفي حوراهم جاء كالاتي، بدأه بديع بقوله: “المؤامرة والسفالة اللي بيعملوها بتوع المعارضة وجبهة الانتقاذ الخونة دول لازم يحطلهم حد عشان يعرفوا حجمهم وقدرهم”، أما عن خيرت الشاطر فقال: الدعوة للتظاهر واضح انه استعراض فج من السلطة العلمانية ضد الاخوان تحديدا لذا كفايا صبرا ولنعلن الحرب”.

محمود عزت: اللي هيتظاهر ضدنا هنقطع رقبته

وأكد البلتاجي بأنهم رصدو أعداد كبيرة للتنطلق من السيدة عائشة وعدد من الدول الاخرى لقطع الطريق على المتظاهرين، مؤكدين أن محاولة المتظاهرين للوصول للمقر سينتج عنه قطع رأسهم، فقال محمود عزت: “أنا شايف أنها فرصة حقيقة عشان الكل يعرف أن اللي هيتظاهر ضدنا هتتقطع رقبته”.

“اللي تمسكوه اضربوه لحد ما يتكسح”.. هكذا كان ردة فعل الاخوان ضد المتظاهرين

وبدأ جماعة الاخوان تخطيطتها لمواجهة التظاهر، اذ قسم نفسهم لمجموعات كل مجموعة ستقوم بالصلاة في مسجد في مكان ما، وبعد الصلاة ستقوم كل مجموعة بالتحرك لمواجهة المتظاهرين، ثم رصد توصيات قائد كل مجموهة اذ قال أحدهم: “اللي تمسكوه اضربوه على رجله لحد ما يتكسح اللي هيجي هقطم رقبته”.

جماعة الاخوان ترغم الموطنين على التظاهر لتأييد فكرهم

وينتقل المشهد لكيفية استغلال جماعة الاخوان للمواطن، اذ ظهر والد خطيبة شقيق االلواء زكريا الذي أرغمه على نزول المظاهرات لدعم وحماية جماعة الاخوان الارهابية، وعندما اعترض قال له: “احنا لازم نقف قصاد البطجية وأعداء الدين، اللي عايز يناسيني لازم يسمع كلامي”.

اشتباكات بين جماعة الاخوان والمعترضين على حكم مرسي

ورصد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19، اشتباكات جماعة الاخوان الارهابية مع المتظاهرين ضد حكم محمد مرسي والاعتداء عليهم بالضرب المبرح الذي راح ضحيتهم عدد من المواطنين الذي كان ذنبهم الوحيد هو محاولتهم حماية البطل من جشع وطمع الاخون الارهابية، وفي ظل “حولتونا من شعب طيب لشعب جواه غل هتشوفوا ايام أسود من قولبكم”.

تعليمات من خيرت الشاطر للرئيس مرسي

ورصدت الحلقة تعليمانت من خيرت الشاطر ضد مرسي جائت على النحو الاتي: “الجماعة قدمت بلاغات ضد رموز المعارضة وكل الصور اللي رصدت هتخسخدم ضدهم، دورك انك توجه الاتهامات لبتوع جبهة الانقاذ، ولازم يبقوا فاهمين ان سيادتك كرئيس جمهورية عندك القدرة انك تفعل القانون الجنائي ضدهم”.

وتابع حديثه محذرا محمد مرسي قبل مؤتمر حقوق وحريات المرأة: “تلتزم بالنص المكتوب وابتعد عن الارتجال”

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19 يكشف تسريب جديد لـ خيرت الشاطر

وانتهت الحلقة يتسريب جديد لـ خيرت الشاطر قال فيه: “الدكتور عبد المنعم له موقف إحنا كجماعة واخدين قرار استراتيجي بعدم وجود لنا مرشح في انتخابات الرئاسة وإحنا بنقول هذا الكلام من عدة اعتبارات منها الاعتبار اللي اتفضلت حضرتك بالإشارة إليه بأننا جزء من منظومة دولية فلازم مكررش مأساة غزة هنا أو حماس.. أنا مدرك أن مشكلة مصر وأزمتها لا يمكن لأي فصيل يشيلها لوحده لازم الكل يحط أيده في أيد بعض فأنا لو فرضت نفسي وقلت هقدم مرشح للرئاسة وحشدت الناس وراحت انتخبته فأنا كده حفزت ضدي كل اللي عايز يتحفز طب ما أنا اشتغل من وراء أو اشتغل بشكل جزئي وأحط أيدي في أيد الكل على الأقل ما يجربني مرة واتنين ويعرف أني مش هدفي الحكم.. عبد المنعم له توجه أنه عاوز ينزل رئيس جمهورية فأنت يادكتور يحيي بتدعيه بصفته ايه هو وعصام وتدي إحساس أن دول إخوان واخد بال حضرتك وسايبنا إحنا كلنا".