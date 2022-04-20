«أرفض صداقات زوجتي بالرجال وهي لا تمانع العكس».. ملخص تصريحات شريف رمزي

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عرض شاشة قناة النهار الفضائية اليوم الأربعاء برنامج سابع سما الحلقة الـ 19 والتي حل ضيفها الفنان شريف رمزي والتي كشف خلالها الكثير من أسراره.

دوت الخليج يرصد ملخص تصريحات شريف رمزي

ملخص تصريحات شريف رمزي

تحدث الفنان شريف رمزي خلال لقائه التلفزيوني مع الإعلامية راغدة شلهوب عن أسراره وكواليس أعماله السابقة بجانب علاقاته العاطفية السابقة، وجاءت تصريحاته كالآتي:

-لا أفضل أن يكون لزوجتي علاقات بأصدقاء رجال.

-زوجتي لا تمانع أن يكون لي صداقات من النساء.

-أحمد السبكي اعتذر لوالدي بعد الخلاف بينهما.

-ليس بيني وبين أحمد فهمي أي مشكلات.

-والدي سجل لنا نصائح صوتية اكتشفناها بعد وفاته.

-لا أحب الحديث عن أي فتاة كنت مرتبط بها زمان.

-كنت على علاقة بالفنانة روبي وكنت وقتها في سن الـ 18.

-اتفقت أنا وزوجتي على عدم عرض صور أطفالنا على السوشيال ميديا.

-ليس لي علاقة بابتعاد ريهام أيمن عن التمثيل.

-قرار زوجتي ريهام أيمن بالابتعاد عن التمثيل قرارها الشخصي وهي فضلت ذلك للاهتمام بالأولاد.

-أحترم وأقدر اهتمام ريهام بأبنائنا ونادرا ما نرى زوجة في الجيل الحالي تهتم بأبنائها.

شريف رمزي وراغدة شلهوب

ويشار أن الفنان شريف رمزي يعد ضيف الحلقة الـ 19 من برنامج سابع سما الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب عبر شاشة قناة النهار الفضائية.

وكانت قد استضافت الإعلامية راغدة شلهوب في برنامجها عدد من النجوم والمشاهير بالرياضة والفن والإعلام خلال الأيام الماضية وكان آخرهم الفنانة ميمي جمال.

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وضم برنامج سابع سما عدد من الضيوف مثل ميمي جمال وعمرو زكي وريهام سعيد ومنة عرفة وميار الببلاوي ونهلة سلامة وهاني البحيري ومفيدة شيحة وأحمد عزمي وآخرين من النجوم.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف رمزي كان مسلسل واكلينها والعة الجزء الثاني وشاركه به عدد من النجوم مثل مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش وياسر الطوبجي، ومحمد متولي وآخرين والعمل من تأليف سمر طاهر ورأفت رضا وإخراج تغريد العصفوري.