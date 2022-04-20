«فتوى الكافر» ليست الأخيرة.. «المصرى اليوم» تنجو من سقطة لتقع فى خطيئة

جدة - نرمين السيد - كما نشرت إعلانا لطلب عملاء للعمل فى الموساد وهو الإعلان الذى ما زال منشورا على موقعها الإلكترونى وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وأخيرا وليس أخر، منعت الصحيفة التى تصف نفسها بأنها ليبرالية تنويرية مقالا للكاتب الصحفى حمدى رزق يتناول تسريبا بالصوت والصورة لـ محمد مرسى ومحمد بديع حول الناشر إبراهيم المعلم صاحب دار الشروق للنشر.

إعلان وظائف الموساد

خرجت المصرى اليوم عن حيادها واستقلالها وموضوعيتها التى تدعيها دوما، لتنشر إعلانا مريبا لجهاز الاستخبارات ومهمات خاصة الموساد التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلى، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، ولم تكتف بذلك بل نشرت إشارة للإعلان على صحفتها بموقع "فيسبوك" وجاء الإعلان كالتالى:

"إعلان وظائف شاغرة لعملاء فى الموساد: لديك فرصة لتكون لاعبا مركزيا، إذا كنت تمتلك الجرأة، الفطنة والبراعة.. إذا كان بإمكانك أن تفتن وتدفع الناس، فقد تكون مصنوعا من الطينة التى نبحث عنها، إذا توفر فيك كل هذا، فأبواب الموساد مفتوحة أمامك"

وألحقت الصحيفة الإعلان برابط لتقريرها على موقعها.

فتوى الكافر

الصحيفة التى تقدم نفسها بأنها تعمل على إعلاء قيم المهنية والمعلوماتية والبعد عن الغوغائية والسقوط فى الأخطاء الأخلاقية، سقطت فى كارثة مهنية وأخلاقية عندما نشرت فتوى تصف غير المسلمين بالكافرين فى عددها فى عددها المطبوع بتاريخ 12 إبريل، تحت عنوان "ما حكم بيع الطعام فى نهار رمضان للكافر؟".

وكتبت الصحيفة فى التفاصيل ردا "للفقيه السورى محمد صالح المنجد" يقول فيه: "لا يجوز بيع الطعام فى نهار رمضان لمن علم أو غلب على الظن أنه يأكله نهارا، إلا لمريض أو مسافر ونحوهما من أهل الأعذار، ولا فرق فى ذلك بين المسلم والكافر؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح، فلا يجوز لهم الأكل فى نهار رمضان، ولا إعانتهم على ذلك".

وأثار العنوان ردود فعل غاضبة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى لاحتوائه على لفظ "كافر" فى إشارة إلى غير المسلمين، ولم يقبل الكثيرون اعتذار الصحيفة التى حادت عن الطريق السليم الذى بدأت به.

شائعات لا تنتهى

سقطات المصرى اليوم ما زالت عرضا مستمرا، وشائعاتها أصبحت مسلسلا أطول من المسلسلات التركى، وكانت أخر فبركاتها عندما نشرت خبر وفاة الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، وذلك قبل إعلان وفاتها بأيام عديدة ما دفع الإعلامى رامى رضوان لتكذيب الخبر وأصابه بحالة غضب شديد، وطالب باعتذار جميع المواقع التى نشرت الخبر وكان على رأسها المصرى اليوم، وكتب عبر فيسبوك: «كل موقع نزل الزبالة اللى نزلها دى ينزل اعتذار فورا.. يا إما هيكون لى موقف تانى، والحذف مش حل.. معايا سكرين شوت لكل من نشر.. لعنة الله عليكم إحنا ناقصينكم».

أقدمت صحيفة المصرى اليوم، على حذف مقال الكاتب الصحفى حمدى رزق، والذى نشر تحت عنوان «أنا مش إخوان».

مقال حمدى رزق

رغم أن الصحيفة تطالب دوما بإتاحة البيانات والمعلومات الحكومية أمام الرأى وتقدم نفسها كحامية للحريات وعلى رأسها حرية الرأى والتعبير، إلا أن المسئولين عنها حذفوا مقالا اليوم، للكاتب الصحفى حمدى رزق لأنه يهاجم الناشر إبراهيم المعلم مالك دار الشروق للنشر، بعد التسريب الوثائقى الأخير فى الحلقة (16) من مسلسل (الاختيار 3).

وكتب حمدى رزق فى ثنايا المقال: مرسى يقول لمرشده المريع بديع: «إبراهيم المعلم يقعد يتصل ويقولى إنتو بابا وإنتو ماما وإنتو أنور وجدى...».

بالذمة فيه حد عاقل يكلم مهبوش، يتصل بمرسى وهو قاعد على الكرسى بكلام زى الأفلام.

عجبا، الإخوان يوما كانوا بابا وماما، وآخرتها أنور وجدى، فعلا آخرة خدمة الغز (المرشد) علقة!.

سقطات لا تنتهى

هذا غيض من فيض سقطات الصحيفة التى كنا نعتبرها، ذات يوم، محايدة ومستقلة وموضوعية ومثالا يحتذى لباقى الصحف المستقلة لكنها فقدت مصداقيتها وقرائها وتحولت لصحيفة عجوز لا يأخذها أحد على محمل الجد، وكلما نجت من سقطة وقعت فى خطيئة، فإلى متى ينتهى مسلسل خطايا المصرى اليوم.