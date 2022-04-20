صب أساسات أول دير للكنيسة القبطية باليونان

جدة - نرمين السيد - وقام الأنبا بافلوس أسقف الكنيسة القبطية فى اليونان والجزر التابعة لها، بالصلاة، ووضع الأناجيل فى أرض الدير فى محافظة ثيڤا، حيث تم مباركة المكان، وفى حضور المهندس المختص وشركة المقاولات.

ولم تعلن الإيبارشية بعد عن القديس الذى سوف يحمل اسم الدير.