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جدة - نرمين السيد - وقام الأنبا بافلوس أسقف الكنيسة القبطية فى اليونان والجزر التابعة لها، بالصلاة، ووضع الأناجيل فى أرض الدير فى محافظة ثيڤا، حيث تم مباركة المكان، وفى حضور المهندس المختص وشركة المقاولات.
ولم تعلن الإيبارشية بعد عن القديس الذى سوف يحمل اسم الدير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صب أساسات أول دير للكنيسة القبطية باليونان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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