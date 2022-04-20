جامعة الفيوم: حققنا المركز الأول من بين المؤسسات المشاركة فى محو الأمية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة الفيوم الدكتور ياسر مجدى حتاتة، أن محور محو الأمية وتعليم الكبار أحد المرتكزات الأساسية لتطوير محافظة الفيوم، مشيرًا إلى أن الجامعة حققت المركز الأول ضمن قائمة المؤسسات المشاركة فى محو الأمية بالمحافظة؛ حيث أسهمت فى تحرير 6902 شخص أميِّ خلال عام واحد.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة العليا لمشروع التنور المجتمعى بجامعة الفيوم اليوم /الأربعاء/.

وأوضح رئيس جامعة الفيوم أنه تم زيادة عدد الطلاب المشاركين من كليات الجامعة، وفق آخر بيان إحصائى ورد من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار لعدد الفصول وعدد المقيدين. من جانبها، قالت مدير مشروع التنور المجتمعى بالجامعة الدكتورة آمال ربيع، إنه تم مناقشة العديد من الموضوعات تضمنت الاستعداد للامتحان التكميلى لدورة أبريل من 15 إلى 19 مايو 2022، وآليات تفعيل قرار مجلس الجامعة بالموافقة على مشاركة كليات (الحقوق – الآثار - الألسن – السياحة والفنادق - الآداب) فى مشروع التنور المجتمعى (محور محو الأمية) كمتطلب تخرج بدءًا من العام 2022 / 2023.

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