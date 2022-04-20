أحمد ناجى قمحة: حذف مقال حمدى رزق يكشف المثالية المدعاة من المصرى اليوم

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن واقعة حذف جريدة المصرى اليوم لمقال للكاتب الكبير حمدى رزق، تتنافى مع كافة المبادئ وقواعد حرية الرأى والتعبير كمقام أول، مشيرا إلى أن هذا الإقصاء ينبغى أن نتوقف أمامه جميعا، وأن ندعم بقوة وندافع عن حق الكاتب المصرى الأصيل حمدى رزق فى التعبير.





وأوضح "قمحة" فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنه كمقام ثانى فينبغى أن نراعى قيمة الكاتب الكبير حمدى رزق كرئيس تحرير كبير لأحد المجلات الأسبوعية الكبرى، وكرئيس تحرير للصحيفة نفسها فى توقيت سابق ومن ثم ينبغى مراعاة وضعه فى هذا الإطار، وألا يتم الجور على حقه فى التعبير عن موقفه فى قضية من القضايا أو أى موقف من المواقف.

وتابع أن "الأمر الثالث الذى نتوقف أمامه انكشاف المثالية المدعاة من المصرى اليوم، فلطالما زايدت المصرى اليوم بأنها جريدة وموقع يتبنيان حرية الرأى والرأى الآخر، ولكن على ما يبدو أنها لا تنفصل عن المدرسة الأمريكية فى التعامل مع الأزمات الكبرى".

وأكد "قمحة" أن "المصرى اليوم فى هذا الموقف وعبر إقصاء رأى الكاتب الكبير حمدى رزق، تتبع نفس المنهج الذى تتبعه الولايات المتحدى فى المنح والمنع، بمعنى أنه كلما توافقت الآراء مع التوجهات السياسية للولايات المتحدة أو المصرى اليوم فى هذه الحالة، فمرحبا بجميع الآراء التى تدعم هذا التوجه".

وواصل الكاتب ناجى قمحة: "ولكن عندما يتعارض الأمر مع التوجهات الفكرية أو الآراء التى أسست عليها مناهج سياسة التحرير للمصرى اليوم منذ تأسيسها وحتى اليوم، فإن الأمر على ما يبدو يواجه بهذه السياسة الإقصائية".

وشدد على أن "هذا الإقصاء ينبغى أن نتوقف أمامه جميعا وأن ندعم بقوة وندافع عن حق الكاتب المصرى الأصيل حمدى رزق فى التعبير عن رأيه بشأن هذه القضية التى كتب حولها مقاله الأخير الذى تم استبعاده".

ونوه الكاتب أحمد ناجى قمحة: "من قراءتنا لمقال الكاتب الكبير حمدى رزق، يتضح لنا أنه لا يهدم ولا يخالف السياسات التحريرية بما يدفع إلى فكرة الإقصاء، بقدر أنه عرض رأيه فى قضية مثارة على الرأى العام المصرى، وينبغى أن يأخذ الرأى العام المصرى فيها توجهات واضحة، للحد من تأثيرات هذه النخبة المدعاة التى كانت تصنع الرأى العام المصرى فى مراحل حساسة جدا".

واختتم "قمحة" تصريحاته بالقول "إن استمرار هذا النهج الإقصائى على هذا النحو من المصرى اليوم يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أى رأى سيخالف توجهات هذه النخبة المدعاة، ستتكالب حوله كافة الأطراف التى لها مصلحة فى إقصاء وتنويم الرأى العام المصرى بصحيح المضمون الذى يجب أن يصله فى المرحلة الدقيقة من عمر الوطن".

يذكر أن صحيفة المصرى اليوم، كانت قد حذفت من موقعها الإلكترونى مقالا للكاتب الكبير حمدى رزق، كان بعنوان "أنا مش إخوان"، تحدث فيه عن مزايدات النخبة فى فترة حكم الإخوان، والتى تحدث عنها المعزول محمد مرسى فى أحد التسريبات التى عرضها الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، خلال أحد حلقاته.