شريف رمزي:«كنت على علاقة بـ روبي ومبحبش أتكلم عن بنت ارتبطت بها»

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دوت الخليج يكشف أسرار شريف رمزي

علاقات شريف رمزي

قال الفنان شريف رمزي في حواره التلفزيوني مع الإعلامية راغدة شلهوب: “زوجتي الفنانة ريهام أيمن لا تمانع أن يكون لدي صداقات ببنات ولكنني لا أفضل أن يكون لها أصدقاء رجال”.

وعن علاقاته العاطفية السابقة، أوضح أنه عندما كان في عمر الـ 18 عام كان على علاقة عاطفية بالفنانة روبي، ولكنه نفى أنه كان على علاقة بالفنانة هند صبري.

وأوضح حقيقة الخلاف الذي كان بينه وبين المنتج أحمد السبكي وقال إنه دافع وقتها عن والده والسبكي ذهب واعتذر له وبعدها أصبحت علاقتهما طيبة.

شريف رمزي برنامج سابع سما

وتحدث عن والده أيضًا وقال إنه سجل لهم رسائل صوتية اكتشفوها بعد وفاته وتأثروا بها كثيرًا وأوضح أنهم كانوا يعيشون بعيدًا عنه بعد طلاق والده ووالدته لكنه أراد أن يعود به الزمن ليقرب من والده مرة أخرى.

وفي سياق آخر، كان الفنان شريف رمزي حل ضيفًا على الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد الفضائية، وقال: “الإخراج حلم عند أغلب الممثلين”.

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كما أشاد شريف سلامة بتجربة الفنان التونسي ظافر العابدين ونجاح فيلم غدوة، وذلك خلال حواره التلفزيوني الذي أجراه على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وقال إن الفنان ظافر العابدين منح الفنانين الذين يرغبون في أعمال أخرى بجانب التمثيل، الجرأة بخطوته في الإخراج، مضيفًا: “أنا من زمان عندي حلم الإخراج وأقول إنه مفيش حاجة اسمها مستحيل ولو عندك حلم اسعى وراه”.

جدير بالذكر أن الفنان شريف رمزي تخرج في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، ودخل المجال الفني عام 2001 حيث قدمته المنتجة والفنانة إسعاد يونس من خلال فيلم أسرار البنات وقدم شخصية دور شاب في سن المراهقة وحقق نجاحا كبيرًا في هذا العمل.