/693277/مسلسل-المداح-2-الحلقة-20-سحر-مليكة-يسيطر-على-جميع-أقارب-صابر

مسلسل المداح 2 الحلقة 20، شهدت مواجهة صابر “حمادة هلال” بـ رحاب “هبة مجدي”، اذ يسألها عن المكان التي تتواجد به، فتتلألأ رحاب ولا تعرف ماذا تقول لهم ثم تتوه ذلك الموضوع، ولكن يبدو أنها لم تكن مقنعة بالشكل الكافي للمداح.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل المداح 2 الحلقة 20

وكشف مسلسل المداح 2 الحلقة 20، سيطرت مليكة “سهر الصايغ” على الحاج حسين الذي يحاول أن يوهم بانه لديه سر إلاهي يجعله أدويته ساحرة، وهو من تسبب في شفاء والدته ووالدة شقيقه صابر، ويحاول إقناعه في شتى الطرق بذلك.

مواجهة الشيخ عبد الرحمن مع جميلة

يحاول الشيخ عبد الرحمن الاتصال بـ جميلة لكن يجد هاتفها مغلق، فيتصل بالمداح ويسأله عليها ويخبره بمعرفتها فأنه تسبب في قتل والدها ووالدتها ومن وقتها لا يعرف الوصول لها.

صابر يواجه شقيقته حول علاقتها بـ حسن

يجلس صابر مع شقيته هبة ويسألها عن علاقتها بحسن “خالد سرحان” فتخبره بأنها أنهتها وكانت تعتبر حسن شقيقها كصابر لكنه ضحك عليها بالكلام من خلال حديثه عن معاملة منال له، وعدم خلفتها وطلبها منه بالزواج، لكن بعد علمها بحقيقة حمل منال رفضت فضلا عن خوفها بعد فعلته في والدته.

مليكة توجه رحاب بإقناع صابر ببيع الأرض لها

تطلب مليكة من رحاب باقناع صابر ببيع الأرض له، مقابل ابقائها في الشركة، فتذهب رحاب لـ صابر وتخبره بذلك فيقول لها بأن مليكة تحاول السيطرة عليه من خلال الأرض ويخبرها بأنه لن يفكر في بيع الأرض اطلاقا.

نهاية مسلسل توبه الحلقة 20

مسلسل المداح أسطورة الوادي

جدير بالذكر أنه، يضم مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي في بطولته مجموعة من النجوم بجانب حمادة هلال، ومنهم أحمد عبد العزيز، سهر الصايغ، خالد سرحان، كمال أبو رية، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، حنان سليمان، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال.

ويعرض مسلسل المداح 2 على قناة «mbc مصر»، في تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرًا، ويذاع على «mbc مصر 2» في تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.