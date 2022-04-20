/693276/مستقبل-وطن-يستمر-في-عملية-توزيع-شنط-المواد-الغذائية-هدية-الرئيس

قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز أوسيم توزيع شنط المواد الغذائية "هدية الرئيس"، بقرية برطس خلال اليوم التاسع عشر من شهر رمضان الكريم، للأسر أكثر احتياجا ولتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة"،ويأتي ذالك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة .

دوت الخليج

مستقبل وطن يستمر في عملية توزيع شنط المواد الغذائية هدية الرئيس

وقال أحمد أسعد أمين الحزب بأوسيم أن الهيكل التنظيمي بالأمانة أخذوا على عاتقهم منذ البداية، الاهتمام بالجانب الخدمي، والمجتمعي، لتخفيف العبء قدر المستطاع عن كاهل المواطن البسيط، بتوصيل الكراتين وشنط المواد الغذائية إلى باب البيت في صورة آدمية.

وأضاف أسعد أنه تم تنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، والمساهمة في توزيع السلع الغذائية بالقرى والمراكز في المحافظات على الفئات والأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح أمين الحزب أن حزب مستقبل وطن يعمل من أجل الناس لبناء غد افضل والمضي للامام نحو الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية والتى رفعت شعار نتطلع جميعا الي عهد جديد ومشرق من اجل المواطن المصري وتحقيق احلامهم خلال الفترة المقبلة.

وأشار أحمد أسعد أمين الحزب بأوسيم إلى أن ذلك يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي تخفف لأعباء عن كاهل المواطنين تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة.