شريف رمزي: «ليس لي علاقة بابتعاد ريهام أيمن عن التمثيل»

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دوت الخليج يرصد تصريحات شريف رمزي

تصريحات شريف رمزي

أوضح الفنان شريف رمزي أنه اتفق مع زوجته الفنانة ريهام أيمن على عدم إظهار وجوه أبنائهما على السوشيال ميديا إلا بعد ما يكبرا لتقرير ذلك.

وعن ابتعاد زوجته عن التمثيل قال: “ليس لي علاقة بابتعاد ريهام أيمن عن التمثيل وهذا قرارها للاهتمام بالأطفال وهذا شيء احترمه جدا بها فنادرًا ما توجد أم من الجيل الحالي تهتم بأبنائها”.

شريف رمزي برنامج سابع سما

وأشار إلى أنه كان على علاقة بالفنانة روبي زمان قائلًا: “كنت على علاقة بها زمان كنا صغيرين وكان عندي 18 سنة وقتها ومبحبش أتكلم عن بنت كنت مرتبط بها زمان”.

وفي سياق آخر، كان الفنان شريف رمزي شارك متابعيه وجمهوره بنشره صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر خلالها برفقة زوجته الفنانة ريهام أيمن.

وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت على الصورة التي ظهر بها برفقة زوجته على انستجرام وأشاد الكثيرين بعلاقته مع زوجته وقصة حبهما.

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ومن ناحية أخرى، كان الفنان شريف رمزي حل ضيف الإعلامية شيرين سليمان في آخر حوار تلفزيوني له وقال إن الإخراج حلم عند أغلب الممثلين، مشيدًا بتجربة الفنان التونسي ظافر العابدين ونجاح فيلم غدوة.

وتابع في حواره ببرنامج «سبوت لايت» الذي عرض عبر شاشة قناة صدى البلد الفضائيى، على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أن الفنان ظافر العابدين منح الفنانين الذين يرغبون في أعمال أخرى بجانب التمثيل، الجرأة بخطوته في الإخراج.

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واستكمل الفنان شريف رمزي كلامه في لقائه التلفزيوني أيضًا: “أنا من زمان عندي حلم الإخراج وأقول أنه مفيش حاجة اسمها مستحيل ولو عندك حلم أسعى وراه”.