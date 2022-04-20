/693274/برعاية-مشروعات-مستقبل-وطن-بالجيزة-افتتاح-المعرض-الـ54-للأسرة-المصرية-بالهرم

شهدت محافظة الجيزة بمنطقة الطوابق بشارع الملك فيصل بدائرة قسم الهرم افتتاح معرض الأسرة المصرية رقم 54، وهو المعرض الذي شهد إقبالًا شديدًا من المواطنين تزامناً مع الاحتفال بشهر رمضان الكريم واقتراب عيد الفطر المبارك حيث يتضمن المعرض كافة أنواع السلع الغذائية والملابس والأدوات المنزلية بأسعار مخفضة، تحت رعاية النائب محمد سلطان والنائب عمرو القطامي عضوا مجلس النواب عن دائرة الهرم وأمانة شئون المشروعات بالجيزة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

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افتتاح المعرض الـ54 للأسرة المصرية بالهرم

ويأتي ذالك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب محمد كمال مرعى أمين المشروعات بالأمانة المركزية للحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة والمهندس أحمد سمير العدل أمين المشروعات بالجيزة، تم افتتاح المعرض الـ54 للأسرة المصرية بشارع الملك فيصل بالهرم.

وكشف النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، أن هناك إقبال شديد على المعرض 54 للأسرة المصرية وسط تنوع كبير في المعروضات، مؤكدًا أن معارض الأسرة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا في تقديم سلع متنوعة وبأسعار مخفضة للأسرة المصريه وهو ما يأتي على رأس أولويات حزب مستقبل وطن.

وقال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن توفير احتياجات المواطنين هو مانسعى إليه من خلال حزب مستقبل وطن وهيئته البرلمانية، مشيدًا بالنجاح الهائل للمعرض والاقبال الكبير مما يؤكد على نجاح الحزب فى توفير مايحتاجه البيت المصرى.

كما يأتي المعرض الرابع والخمسين للأسرة المصرية بمحافظة الجيزة فى إطار خطة امانة شؤون المشروعات بالجيزه بقيادة المهندس أحمد العدل لتنظيم سلسلة معارض بأنحاء محافظة الجيزة للتخفيف على المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.