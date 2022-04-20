/693271/مسلسل-مكتوب-عليا-الحلقة-19-أيتن-عامر-تواصل-هدم-علاقة-هنادي-مهنا-بأكرم-حسني

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 19، بدأت من استيقاظ جلجل “أكرم حسني”، الذي يجد على يديه عبارة “مش مكتوبالك” ليعيش مغامرة جديدة مع اكتشاف سر هذه الجملة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 19

تحضر سلمى “هنادي مهنا” الفطار لزوجها جلجل “أكرم حسني” وتوقظ روقة “أيتن عامر” التي تعيش معاها الان للفطار معهم، وأثناء تناول الفطار يتصل أحد الأشخاص بـ جلجل، قتبدأ روقة مهنتها في إثارة شكوك سلمى حول جلجل لهدم علاقاتهما، اذ تخبرها بالتصنت عليه حتى لا يقوم بخيانتها.

تستمع سلمى لمكالمة جلجل، فتكتشف بأنه يعطي موعد لسيدة من المقرر أن يقابلها في شقة سكنية.

سلمى تراقب جلجل بكشف خيانته

تواصل سلمى مراقبة جلجل للمكان الذاهب اليه وبالفعل يصل جلجل للشفة السكنية وتجده سلمى مع السيدة بها، فينقعها بأنه يشتري هذه الشقة لأجل صديقته هلا رشدي كي تتزوج بها، فتتأسف سلمى له ليكون مش مكتوبالك من نصيب الشقة السكنية لجلجل.

مسلسل مكتوب عليا

جدير بالذكر، مسلسل مكتوب عليا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، والإنتاج لـ كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته كلا من آيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وإساعيل فرغلي، وحنان لبيب، ومحمد طعيمة، ولأول مرة في دراما رمضان، محمود السيسي وهلا رشا.

خالد منتصر يهاجم مسلسل مكتوب عليا

وكان قد هاجم خالد منتصر بعد مشاهد مسلسل مكتوب عليا، خاصة المشاهد التي بها الفنان أكرم حسني، اذ كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاحتماعي “فيسبوك”: خالد منتصر عن ازعاجه من مواقف أكرم حسني السلبية والتي يراه قاسية في بعض الأحيان خلال مسلسله الرمضاني 2022 والذي أتى بعنوان “مكتوب عليا”.

وتابع: “مامعنى اني أحط ملايه على فم مريض مشلول ومنتظر مني أضحك؟ مامعنى اني أخليه يفتح فمه عشان ياخد الدوا ثم أرمي الدوا ع الأرض…الخ لم أضحك بل تأففت من تلك المواقف التي خلقت للأسف حاجزاً بيني وبين البهجة التي كانت في بداية المسلسل”.

واختتم منتصر حديثه موجها رسالة لمؤلفي الأعمال الكوميدية: “خدوا بالكم وانتم بتكتبوا كوميديا ، الاحتفاظ بالخيط الانساني مهم حتى لو بتهرج”.