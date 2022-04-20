/693278/محمد-النني-يشارك-أساسيا-في-تشكيل-أرسنال-أمام-تشيلسي-في-ديربي-لندن

قال الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، ان تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي، في ديربي لندن ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي، والذي جاء أساسيا فيها اللاعب المصري محمد النني.

محمد النني يشارك أساسيا في تشكيل أرسنال أمام تشيلسي في ديربي لندن

ونرصد في السطور التالية تشكيل فريق نادي ارسنال الذي تم الاعلان عنه:

إيرون رامسديل في حراسة المرمى

روب هولدينج- بين وايت - جابريال -نونو تافاريس خط الدفاع

محمد النني -جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد في خط الوسط

بوكايو ساكا - إميل سميث رو - إدوارد نيكيتاه خط الهجوم

هذا وعزز محمد صلاح صدارته لجدول ترتيب هادفي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إحرازه لهدفين في مرمى مانشيستر يونايتد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الآنفليد، ضمن منافسات الجولة 30.

وينشر موقع دوت الخليج جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي جاء كالتالي..

محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 17 هدفًا.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 15 هدفًا.

دييجو جوتا، ليفربول، 15 هدفًا.

ساديو ماني، ليفربول، 14 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد، 12 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 12 هدفًا.

كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 11 هدفًا.

ماسون ماونت، تشيلسي، 10 أهداف.

رياض محرز، مانشستر سيتي، 10 أهداف.

رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 10 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 10 أهداف.