/693269/أحمد-مهني-واصفا-قرار-السيسي-بحصر-الغارمات-للافراج-عنهم إدراك-كبير-لحجم-المعاناة-للأسرة-المصرية

أشاد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنهاء عصر الغارمات والغارمين، بالإفراج عنهم من السجون، بعد سداد ديونهم من صندوق دوت الخليج بتكلفة 30 مليون جنيه.

دوت الخليج

ووصف هذا القرار بأنه تاريخى وغير مسبوق، و فيه إدراك كبير لحجم المعاناة للأسرة المصرية، وأنهى معاناة عدد كبير منهم.

أحمد مهني واصفا قرار السيسي بحصر الغارمات للافراج عنهم: إدراك كبير لحجم المعاناة للأسرة المصرية

وأكمل عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي هو أب وإنسان لكل الأسر المصرية، وقراره فيه إدراك كبير لحجم المعاناة للأسرة المصرية التى تعولها امرأة.

وأضاف أحمد مهني، عضو مجلس النواب، أن الغارمين والغارمات ضحية المجتمع وهذه حقيقة لابد من معالجة المشكلة من خلال تعديل تشريعي، حيث أن هناك عشرات السيدات تتجاوز أعمارهن الـ70 عاما ومسجونات قيد غرامة لا تتجاوز الـ 5 آلاف جنيه.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد مديونيات جميع الغارمات من خلال صندوق دوت الخليج.

وكتب الرئيس، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: وجهت اليوم وزارة الداخلية باتخاذ اللازم للإفراج عن كل الغارمات من السجون المصرية بعد سداد مديونياتهن من صندوق “دوت الخليج”، كما أكدت ضرورة أن يقضين أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أسرهن.