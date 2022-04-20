/693267/150-طفل-من-أبناء-الوفد-يتقدمون-لاختبارات-مسابقة-الحزب-لحفظة-القرآن-الكريم

استقبل مقر حزب الوفد الرئيسي بالدقي الأطفال المتقدمين لمسابقة حفظة القرآن الكريم التي ينظمها الحزب تحت إشراف النائبة الوفدية أمل رمزي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشيوخ، والمقرر الاحتفال بالفائزين فيها يوم ٢٧ رمضان، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

دوت الخليج

وحرص المتقدمون للمسابقة على لقاء الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والتقاط الصور التذكريا معه و قيادت وأعضاء الحزب الذين حضروا من المحافظات.

150 طفل من أبناء الوفد يتقدمون لاختبارات مسابقة الحزب لحفظة القرآن الكريم

وقالت النائبة الوفدية أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ، أن اللجنة المشرفة على مسابقة حفظة القرآن الكريم والتي تضم مجموعة من علماء الأزهر الشريف وهم الدكتور محمد وجيه أبو صالح والدكتور زينهم العدوي والشيخ إبراهيم عيسي قد تلقت ما يقرب من 3000 متسابق على مستوي الجمهورية تم تصفيتهم ليصل العدد إلي 300 متسابق من أبنائنا من مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت النائبة الوفدية أن اللجنة المشرفة على المسابقة قد اختبرت اليوم 150 متسابق ومتسابقة من الأطفال الذين حضروا للوقف أمام اللجنة لتقيمهم.

وأشارت رمزي إلى أن اللجنة ستلتقي، غدا الخميس، بباقي المتسابقين وعددهم 150 متسابق ليصل عدد المشاركين والمتنافسين في المسابقة إلي 300 متسابق من مختلف المحافظات.

وقالت النائبة الوفدية إن المسابقة تؤكد على الروح الإيجابية والمحبة التي يتمتع به حزب الوفد خاصة أن المسابقة لأبناء الوفد في كل المحافظات، لافتة إلى أن اللجنة المشرفة على المسابقة من متخصصين وعلماء من الأزهر الشريف وهذا لضمان الحيادية والشفافية في جميع مراحل المسابقة.

وكانت قد أعلنت النائبة الوفدية شروط المسابقة المخصص للأطفال وهي: من سن 6 سنوات حتى 13 عامًا، وهي مسابقة لأبناء حزب الوفد من جميع المحافظات، وتجرى المسابقة على حفظ: «القرآن الكريم كاملا - حفظ 15 جزء - حفظ 10 أجزاء -حفظ 5 أجزاء»، على أن تُقام المسابقة تحت إشراف علماء الأزهر الشريف: «الدكتور محمد وجيه أبو صالح - الشيخ إبراهيم حسنين عيسى».