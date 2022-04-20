مسلسل توبه الحلقة 19.. عودة نجل عمرو سعد لحضنه من جديد

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عرضت الحلقة 19 من مسلسل توبه، والتي تطورت فيها الأحداث بشكل كبير خاصة بعد قتل توبه لـ سيد الأجنبي وعصابته لينتقم لزوجته ووالده، لذا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة وذلك خلال السطور القادمة

مسلسل توبه الحلقة 19

بدأت الحلقة 19 من مسلسل توبه، بذهاب توبه للمقابر لزوجته ووالده، ثم يذذهب للنوري ويرغمه على الاعتراف أمام أهل الحارة في بور سعيد بحقيقة عدم سرقته لشئ وانه مظلوم، ثم يرمي لهم شنطة نقود وهو غاضب، ويجري ليلحقه صديقة سيحة ليخبره بأن عبد الله يمكث عند إحسان، الأمر الذي جعله يغضب بشكل كبير ويطلب منه عدم التصرف دون الرجوع له مرة أخرى.

هروب عبد الله من بيت إحسان

وتتشاجر سمارة زوجة والد إحسان معها بشأن عبد الله وتحدث بينهم مشادات كلامية، والذي تصل إلى ضرب إحسان لها ثم يهرب عبد الله من البيت خائفًا، وحينما تتركها إحسان تنده عليه فلا تجده، وتجري صارخة وهي تبحث عنه ويذهب المشهد إلى جلوس أم سيحة ووالد لُقى وسيحة ووجيه وشيخ من الحارة ليهونوا على عطا، وأثناء سير ابراهيم يجد عبد الله جالس بمفرده في الشارع وهو يبكي الذي يتذكر مشهد قتل لُقى، ويقول: سيبني متموتنيش

وتطلب إحسان من دراع والدها اليمين سرعة البحث عن الطفل وأنها قدمت بلاغ في القسم، ويصل توبه ثم يصعد لبيت ابيه ويخبأ نقود في الخزنة ويصطحب ابراهيم الطفل إلى بيت امه “برهومة" ويخبرها انه يجب ان يتخلصوا منه لأنه شاهده مع الأجنبي أثناء مقتل لُقى.

عودة عبد الله لتوبه

ويصرخ توبه في إحسان بعد معرفة هروب عبد الله ويتركها ويذهب لعادل الطوبجي ليخبره بضرورة البحث عن عبد الله، ويذهب دراع والد إحسان اليمين إلى إحسان لخبرها أن عبد الله مع إبراهيم فجرت إليهم وأخذت الطفل ثم سألتهم قبل المغادرة عن حقيقة ما قاله توبه بشأن تجارة والدها للمخدرات وحينما بدأت برهومة أن تقول الحق يقاطعها إبراهيم ويخدعها ويقلبها على توبه مستكملًا كذبته بأن توبه أخذه لسكة الشمال، وتسلمه إحسان الطفل لتوبة ثم تخبره بأنه لم تصدق كذبته وتنتهي الحلقة.