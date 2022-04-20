قتلها وهي صائمة.. أسرة ضحية الدقهلية: خلص عليها قبل المغرب وسابت طفلتين في ابتدائي[ فيديو

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حالة من الحزن سيطرت على مركز بلقاس بالدقهلية بعدما أقبل زوج على قتل زوجته التي تبلغ من العمر 28 عاماً بعد نشوب مشاجرة عنيفة بينهم، فأقبل الزوج على زوجته بالضرب المبرح من خلال استخدامه عصا ضخمة "شومة" حيث سدد لها العديد من الضربات على رأسها وفي أنحاء متفرقة من جسدها مما تسبب لها بوفاتها في الحال من شدة الضرب الذي تعرضت له.

قدم موقع دوت الخليج بثاً مباشراً من أمام مشرحة المستشفى الدولي في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، مع أهالي المجني عليها لمعرفة تفاصيل مقتل ابنتهم وأسباب رجوعها بيت زوجها بعد 5 شهور في بيت أبيها بعدما كسر لها زوجها ذراعها في مشاجرة سابقة.

"يا ريتنا مكناش وافقنا إنها ترجع"

يقول عم المجني عليها "أيه" البالغة من العمر 28 عاماً أن ابنتهم كانت متزوجة في قرية بجوارهم وكان زوجها دائم الخلاف معها حيث أنها كانت "غضبانه" وفي بيت أهلها منذ 5 أشهر، لكن عندما جاء شهر رمضان الكريم تدخل الوسطاء ووعدها زوجها بعدم حدوث أي مشاكل أخرى بينهم، فوافقت "أيه" وذهبت معه إلى البيت "عشان كانت عايزة تربي عيالها، وياريتنا مكناش وافقنا".

"تعالوا خدوا جثة بنتكم عشا جوزها قتلها"

جاءنا اتصال من جيرانها يقول "تعالوا خدوا جثة بنتكم عشا جوزها قتلها" يضيف عم الضحية أنهم ذهبوا على الفور وعندما وصلوا علموا إنه نشب شجارًا عنيفًا بينها وبين زوجها داخل منزلهما الذي يقع بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية، ومن ثم أقبل زوجها على ضربها بواسطة الشومة وأصابها بها في كافة أنحاء جسدها، حيث أنها تلقت الضربات أكثرًا شيئًا على رأسها حتى تهشمت، مما أدى إلى سقوطها ووفاتها.

آثار الضرب كانت واضحة في كل جسدها

ويكمل عم الضحية حديثه لـ دوت الخليج، أن آثار الضرب والتعذيب كانوا واضحين على جثة ابنتهم الذي تغير لون جسدها إلى اللون الأزرق من شدة الضرب الذي تعرضت له، وهذا ما أكد عليه الطب الشرعي الذي قال أنها تعرضت لضرب في أنحاء متفرقة من جسدها فضلاً عن وجود آثار خنق حول رقبتها وآثار ربط حبل حول يديها.

وتؤكد أسرة الضحية على أن الجاني كان دائما يضربها ويطلب منها الأموال، فكانت تأخذ من والدها وأخوها الأموال وتعطي له.

وطالبت أسرة المجني عليها بالقصاص العاجل لإبنتهم "إحنا عارفين أن القضاء المصري نزيه وهيجيبلنا حقنا واحنا مش عايزين غير القصاص العادل وحق بنتنا يرجع"