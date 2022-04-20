"مستقبل وطن" ينظم عدة فعاليات دينية وإجتماعية ورياضية وخدمية في المحافظات.. صور

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نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

دوت الخليج

تنظيم عدة فعاليات دينية وإجتماعية ورياضية وخدمية في المحافظات

وجاءت البداية، حيث شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، حفل الإفطار السنوي، التي تنظمها رابطة أبناء قنا والأقصر بالقاهرة، بنادي الصيد، بحضور عدد من رموز المحافظتين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من المحافظتين، والجدير بالذكر أن حفل الإفطار هو تقليد سنوي قديم.

وفى محافظة القاهرة، قام وفدا من أمانة قسم الشروق، بتنظيم زيارة إلى مدرسة الشروق للتعليم الأساسي، وذلك لتوزيع الهدايا على الطلاب الأيتام بعد ما تم حصر عددهم بالتنسيق مع مديرة المدرسة و الأخصائية الاجتماعية، وذلك في إطار فاعلية "لست وحدك"، وحرص وفد الحزب في تلك الزيارة على توزيع أكثر من 50 هدية، والتفاعل مع الأطفال الأيتام، وقد تركت تلك الزيارة شعورا وأثرا طيبا في نفوس هؤلاء الأطفال.

وفي محافظة الفيوم، بدأت أمانة مركز إطسا، فى إطلاق فعاليات المسابقة الدينية لحفظة القرآن الكريم، التى يتم تنظيمها بمقر امانة الحزب بمركز اطسا، حيث بلغ عدد المتقدمين للمسابقة 470 متسابق من كافة الوحدات المحلية بالمركز، وتقام المسابقة لحفظة القرآن كاملا أو نصفة أو ربع ويتم الإشراف عليها من علماء ومشايخ الأوقاف بالمركز.

وفي محافظة الجيزة، قامت أمانة الإعلام بالمحافظة، بتوزيع وجبات الإفطار علي الصائمين في قري مركز كرادسة، والتي وفرتها نائبة الدائرة، حيث تم توزيع وجبات الإفطار علي الصائمين المارة في الشوارع والطرق العامة داخل المركز والأسر الأولي بالرعاية، أثناء اذان المغرب، ومن جانبه، وزعت أمانة مركز أوسيم، شنط مساعدات المواد الغذائية العينية، لتوزيعهم علي المواطنين في القري الأكثر احتياجًا بقري برطس، خلال اليوم الثامن عشر من شهر رمضان الكريم للأسر أكثر احتياجا ولتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، وفي الإطار ذاته، نظمت أمانة مركز البدرشين، معرضا لبيع الملابس الجاهزة بأسعار مخفضة، بقرية الشوبك الغربي بمناسبة شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر، حيث أن المعرض لاقى إقبالًا كثيفًا من جانب المواطنين، وفى السياق ذاته، شهدت مباريات دورة مستقبل وطن الرمضانية بأمانة قسم إمبابة، منافسات إتسمت بالقوة والإثارة، وأسفرت المباراة الأولى عن فوز فريق المطابع الأميرية بتسعة أهداف مقابل خمسة لفريق الجيل الصاعد و المباراة الثانية بفوز فريق إتحاد شباب إمبابة بخمسة أهداف مقابل هدف لفريق الشياطين الحمر.

وفى محافظة جنوب سيناء، وزعت أمانة مدينة طور سيناء، أجهزة كهربائية لعدد 7 فتيات مقبلات على الزواج وهدايا مادية على الفتيات اليتيمات والسيدات المعيلات وطلاب الجامعات المتفوقين من الأيتام تحمل شعار هدية السيد المحافظ، وذلك علي هامش حفل الإفطار الجماعي الذى نظمتها أمانة الحزب.

وفى محافظة سوهاج، شهدت أمانة الحزب الفرعية بمراكز طما وسوهاج واخميم وبندر طهطها، مرحلة التصفيات الأولية للمسابقة الكبرى في القرآن الكريم، في موسمها الثاني لحفظة كتاب الله، حيث أطلقت أمانة الحزب مسابقتها الدينية السنوية الكبرى فى حفظ القرآن الكريم بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بعنوان "أشراف أمتى حملة كتاب الله"، وذلك ضمن أنشطتها المتنوعة خلال شهر رمضان الكريم، لافتاً إلى أنه تجرى الآن التصفيات الأولية داخل مقرات الحزب بمراكز المحافظة المختلفة، حيث شارك فى التصفيات الأولية حتى الآن أكثر من 1500 حافظ وحافظه لكتاب الله عز وجل، من مختلف مراكز وقرى محافظة سوهاج، وتشمل ثلاثة أفرع، الفرع الأول القرآن الكريم كاملا، والفرع الثاني نصف القرآن الكريم، والفرع الثالث ربع القرآن الكريم، كما يتم اختبار وتقيم المتسابقين من قبل لجنة تحكيم موقرة تم ترشيحها من قبل نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، ومن جانبه، تواصلت فعاليات المنتدى الحوارى الرمضانى لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، "الدوار"، والذى تنظمه أمانة شئون المجالس المحلية بالحزب طوال شهر رمضان الكريم، بلقاءات حوارية مع مختلف فئات المجتمع السوهاجى.

وجاءت ثانى جلسة من الجلسات الحوارية للمنتدى، باستضافة ممثلين للحركة النسائية وناشطات المرأة السوهاجية، وبحضور عضوات فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وعضوات مجالس النقابات المهنية، ونماذج من قصص نجاح المرأة داخل الجهاز الإدارى للدولة، وعدد من عضوات هيئة التدريس بجامعة سوهاج، وأمينات المرأة بالحزب فى المراكز والأقسام.

وفى محافظة المنوفية، افتتحت أمانة مركز الباجور، منافذ متحركة وثابتة لبيع المواد الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، وذلك للسيطرة علي الأسعار، ومن ناحية آخري واصلت السيارات المتنقلة بيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة جوالتها بقرى الباجور، وفى نفس الإطار، وتواصل أمانة مركز اشمون، في إقامة معارضها، تحت شعار "ضد الغلاء"، بقرى المركز، حيث استمرت مبادرات الحزب اليوم بقرية طهواى، ونال المعرض إعجاب وإشادة الأهالى من حيث جودة المعروضات والأسعار وخاصة المواد الغذائية.

وفى محافظة الوادي الجديد، وزعت أمانة مركز الداخلة، 276 وجبة ساخنة في قرية " الراشدة" علي الصائمين، من خلال مطبخ ثابت لتجهيز الوجبات الطازجة والساخنة بمقر أمانة الحزب بمدينة موط وتوزيعها على الصائمين من المارة والفئات الأكثر احتياجًا بالمركز وقراه.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.