إلهام شاهين تُخطئ في وضع سجادة الصلاة في الحلقة 5 من مسلسل بطلوع الروح

/693257/إلهام-شاهين-تخطئ-في-وضع-سجادة-الصلاة-في-الحلقة-5-من-مسلسل-بطلوع-الروح

عرضت الحلقة الخامسة من مسلسل بطلوع الروح، في مساء أمس الثلاثاء على منصة شاهد الالكترونية، لتكون حديث السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد ظهور الفنانة الكبيرة إلهام شاهين.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير خطأ في الحلقة الخامسة من مسلسل بطلوع الروح

لكن ظهرت في الحلقة الخامسة من مسلسل بطلوع الروح خطأ فادح قامت بها الفنانة إلهام شاهين الذي تخوض دور جهادية تدعى “أم جهاد” أو منال، اذ قامت بوضع سجادة الصلاة بطريقة معكوسة، اذ وضعت مكان الرأس عند القدم والعكس، مما أثار تساؤلات السوشيال ميديا.

رجح البعض بأن هذا خطأ غير مقصود من صناع العل، ولكن أرجح البعض الأخر بأنه ربما حركة مقصودة يشيرون بها بأن هذا التدين الظاهر على جماعة داعش ظاهري فقط ولكن في الحقيقة هم لا يعلمون أي شيئ عن الدين من صلاة أو صوم أو غيرها.

إلهام شاهين تجلد سيدة بعد هروبها من مقر الخلافة

وكانت قد ظهرت إلهام شاهني في الحلقة الخامسة من مسلسل بطلوع الروح، حاملة لكرباج لجلد سيدة كانت تحاول الهروب من مدينة الخلافة بخمسين جلدة لتكون عبرة لمن يحاول مخالفة عقيدة هذا التنظيم، اذ قالت: “لقد من الله علينا بكشف هذه المنافقة ضعيفة الإيمان، في الوقت الذي تتطلع فيه كل النساء المؤمنات أن يأتين لأرض الخلافة، والتي تعتبر جنة الله، تسلل الشيطان إلى هذه السيدة، وتصورت أنها قادرة على الهرب عبر وسيط كافر”.

وتابعت: لعنة الله على الخائنين، إننا هنا اليوم لنقيم عدل الله، ونعلي كلمة الحق؛ بعد أن حكمت المحكمة على هذه المنافقة بالجلد 50 جلدة؛ لعلها تعود إلى رشدها، ولعلها تكون عبرة لمن يعتبر.. الله أكبر.

أبطال مسلسل بطلوع الروح

ومسلسل "بطلوع الروح" بطولة عدد كبير من نجوم الفن وهم: منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، ودارينا الجندى، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح، وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال التي تتكون من 15 حلقة فقط.