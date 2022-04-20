«صاحبتي خانتني وبحب عمرو دياب جدا».. ملخص تصريحات دينا الشربيني

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حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة الإعلامية أسما إبراهيم اليوم الأربعاء بالحلقة التاسعة عشر من برنامج حبر سري نسخة رمضان عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية بعد آذان المغرب.

دوت الخليج يرصد ملخص تصريحات دينا الشربيني

ملخص تصريحات هالة سرحان في برنامج حبر سري

كشفت الفنانة دينا الشربيني العديد من الأسرار وكواليس مشوارها الفني في برنامج "حبر سري" بجانب شائعات طالتها طوال حياتها وجاءت تصريحاتها كالآتي.

-الفلوس ليست المقياس والحب أحلى حاجة في العلاقات.

-بحب محمد رمضان وجدع جدا مشوفتش منه حاجة وحشة.

-بحب الراجل الحنين واللي دمه خفيف.

-تعرضت للخيانة قبل كدة من صاحبتي.

-أنا عنيدة جدا وكنت طفلة شقية.

-عندي 3 تاتوهات في جسمي واحد اسم والدتي والآخر تاريخ ميلاد والدي وآخر كلمة الحياة.

-زوجة حسن أبو الروس حبيبتي جدا وزواجي منه شائعة غريبة أول مرة اسمعها.

-عمرو دياب عظيم وبحبه جدا.

-الراجل الكداب ضعيف وجبان ومش هثق فيه

-هموت وأعمل عملية تجميل في مناخيري.

-ممكن أسامح في الخيانة إذا اعترف لي.

دينا الشربيني برنامج حبر سري

يشار أن حلقة الفنانة دينا الشربيني في برنامج حبر سري ستعرض على جزأين اليوم الأربعاء وغدا الخميس وذلك في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية.

وستتحدث دينا الشربيني في الحلقة غدًا الخميس عن بدايتها في الإذاعة وأسرار علاقات عاطفية في حياتها بجانب كواليس وعلاقتها بنجوم الفن.

وتشارك الفنانة دينا الشربيني في بطولة مسلسل المشوار الذي تنافس به ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 برفقة عدد من النجوم ويعرض العمل يوميًا عبر شاشة قناة dmc الفضائية.

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وكانت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل المشوار شهدت تطوّرًا كبيرًا في الأحداث، حيث قررت ورد وهي الفنانة دينا الشربيني التصالح مع زوجها ماهر الذي يقدم شخصيته الفنان محمد رمضان حيث صدقت أنه لم يخونها مع عزة صديقتها وهي ندى موسى بل هي التي حاولت إغرائه.

ويُعرض مسلسل المشوار عبر شاشة قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، ويعاد الساعة 2 ظهرًا وتأتي الإعادة الثالثة الساعة 1:45 صباحًا، وعبر شاشة قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، ويعاد الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا.