/693255/مسلسل-الكبير-أوي-6-الحلقة-19-ظهور-ليلى-عزب-ومظاهرات-لإنقاذ-مربوحة

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 19، شهد العديد من الأحداث الهامة والمشوقة، منها عودة سامنتا “ليلى عزب” اذ يتفاجأ الكبير “أحمد مكي”، بوجودها في منزل العمدية بالمزاريطة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 19

تتعرف سامنتا على مربوحة “رحمة أحمد” والتي تعجب بها ولكنها لم تعجب بالاهانة التي تتعرض لها من قبل الكبير وجوني والعترة الذين يطلبون عدد من الطلبات الكبيرة فتكون في ضغط كبير.

وزاد انزعاج سامنتا على مربوحة هي عدم حصولها على حقوقها كاملة، فهي تتعرض للضغط والاكتئاب ورغم ذلك لا تستطيع الخروح لأي مكان بسبب عادات وتقاليد المزريطة، فقامت سامنتا بالتحدث لنساء المزريطة لتشجعهم على الإعراب عن انزاعجهم.

الكبير يحبس مربوحة

لم يجد الكبير رد فعل سوى حبس مربوحة “رحمة أحمد” في الغرفة، ولكن قام جوني بتقديم المساعدة لها، من خلال تصويرها فيديو تتحدث فيه عن معاناتها مع الكبير وقام جوني بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ليلقى تفاعلا كبيرا.

نساء مصر يدعمون مربوحة

شاهد عدد كبير من نساء مصر فيديو مربوحة، وقاموا بعمل مظاهرات لدعمها ضد الكبير أوي، وقامت عدد كبير من القنوات الفضائية بعرض الفيديو ، الأمر الذي جعل متابعات جوني تزداد مرة أخرى، وقام بمتضابقة جوني بها.

مسلسل الكبير أوي 6

جدير بالذكر أن مسلسل الكبير أوي 6 يعرض يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1:50 بعد منتصف الليل وتأتي الإعادة الثانية الساعة 2:00 مساء في اليوم التالي وذلك عبر شاشة قناتى ON وON دراما بجانب عرضه عبر منصة Watch it الرقمية.

ويشارك الفنان أحمد مكي في بطولة الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي عدد من النجوم مثل رحمة أحمد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، علاء زينهم، حسين أبو حجاج، ومصطفى غريب، حسن القناوي، وآخرين بجانب ظهور مجموعة من ضيوف الشرف منهم حمدي الميرغني، وماجد الكدواني، ونرمين الفقي، وسليمان عيد وأسماء جلال، وآخرين والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.