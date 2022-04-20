/693265/تحيا-مصر-ينشر-نص-بلاغ-عبدالناصر-زيدان-ضد-خالد-الغندور-يعرض-حياة-لاعبي-الاهلي-للخطر

أعلن الإعلامي عبد الناصر زيدان عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد خالد الغندور بسبب نشره أخبار كاذبة بسبب بمباراة الأهلي والرجاء المغربي، والتي أقُيمت السبت الماضي لحساب ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. ويأتي ذلك بعد نشوب أزمة قوية بين خالد الغندور والأهلي، خلال الساعات الماضية بعدما قام الغندور بالهجوم على حكمي الساحة وتقنية الفيديو في مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا/ مدعيا بذلك انحيازهم للنادي الأهلي.

دوت الخليج

وقال عبد الناصر زيدان أنه عقب نهاية مباراة كورة القدم بين فريق النادي الاهلي المصري وضيفه فريق نادي الرجاء المغربي في اطار منافسات دوري ابطال افريقيا من المشكو في حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحة المنسوبة له العدو هجوما عنيفا على حكام المباراة برعد مجاملتهم النادي الأهلي تحكميا على حساب الفريق الصيف , وهو الذي لا يخرج عن نطاق المالوف اعلاما وانتهت المباراة وغادر الفريق الضيف ارض الكنانة في سلام وأمان , ولكن ساعي التواصل الاجتماعي وجمهور النادى الأهلى بقيام المشكو في حقه بالاستمرار في الهجوم والاسقاط واثارة وشحن عبر صفحة على موقع فيس بوك .

دوت الخليج ينشر نص بلاغ عبدالناصر زيدان ضد خالد الغندور "يعرض حياة لاعبي الاهلي للخطر"

واضاف زيدان أن الغندور نشر خبر كاذب بزعم قيام حكام الفار بالاعتذار لجمهور المغرب واتهام المخرج التفلزيوني المصري محمد نصر مخرج المبارة بالانحياز للاهلي و تسبب في فضحية، وهو الأمر الذي تداولته سريعا جميع وسائل الاعلام المغربية بترحاب وشحن جمهور الرجاء ضد بعثة النادي الأهلي التي ستخوض غمار مباراة العودة حيث ستتوجه بعثة الفريق مسافره إلى المملكة المغربية الشقيقة برئاسة رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطب والاجهزة المعاونة مما يعرض البعثة كاملا للخطر المحدق ..

واستطرد عبد الناصر أنه لم يعبيء المشكو في حقه بما أسلفه سابقا من احاديث وتصريحات تسببت في مشحنات وفتن في منافسات رياضية ومرفقة محافظة المستندات حيث ان فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد اكد مرار وتكرارا على دور الاعلام الوطني في توعية الشباب وليس بث الفتنة بينهم وتأجيج الصراعات بين المنافسين ، كما تناول ذلك ميثاق الشرف الإعلامي ايضا ان ما ارتكبه المشكو في حقه يمن الجرائم المؤتمة بنصوص المادة 188 من قانون المواد ۲۵ و ۲۰ و القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٧ بان قام بنشر أخبار كاذبة من شانها تكدير السلم وادارة المواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب هذه الجريمة حيث أن الشرف المهني والاعلامي يحتم على الجميع الوقوف بجانب سلطات الدولة لمقاومة حدوث الفتن للمحافظة على الوطن.