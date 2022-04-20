«المصرى اليوم» تحذف مقال حمدى رزق عن إبراهيم المعلم: «من حقك ألا تعرف»

جدة - نرمين السيد - وحذفت المصرى اليوم المقال لأنه يهاجم الناشر إبراهيم المعلم مالك دار الشروق للنشر بعد التسريب الوثائقى الأخير فى الحلقة (16) من مسلسل (الاختيار 3).

وكتب حمدى رزق فى ثنايا المقال: مرسى يقول لمرشده المريع بديع: «إبراهيم المعلم يقعد يتصل ويقولى إنتو بابا وإنتو ماما وإنتو أنور وجدى...».

بالذمة فيه حد عاقل يكلم مهبوش، يتصل بمرسى وهو قاعد على الكرسى بكلام زى الأفلام.

عجبا، الإخوان يوما كانوا بابا وماما، وآخرتها أنور وجدى، فعلا آخرة خدمة الغز (المرشد) علقة!.