- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وحذفت المصرى اليوم المقال لأنه يهاجم الناشر إبراهيم المعلم مالك دار الشروق للنشر بعد التسريب الوثائقى الأخير فى الحلقة (16) من مسلسل (الاختيار 3).
وكتب حمدى رزق فى ثنايا المقال: مرسى يقول لمرشده المريع بديع: «إبراهيم المعلم يقعد يتصل ويقولى إنتو بابا وإنتو ماما وإنتو أنور وجدى...».
بالذمة فيه حد عاقل يكلم مهبوش، يتصل بمرسى وهو قاعد على الكرسى بكلام زى الأفلام.
عجبا، الإخوان يوما كانوا بابا وماما، وآخرتها أنور وجدى، فعلا آخرة خدمة الغز (المرشد) علقة!.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «المصرى اليوم» تحذف مقال حمدى رزق عن إبراهيم المعلم: «من حقك ألا تعرف» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.