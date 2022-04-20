عاجل- القطاع الدينى بالأوقاف: لا يمكن السماح بالاعتكاف حفاظا على الأرواح

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البيان : "بناء على الرأى الطبى المنضبط ومشاورة وزارة الصحة، وبناء على قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء: فإننا نؤكد أن ظروف وإجراءات التباعد لا تمكن فى الظروف الراهنة من السماح بالاعتكاف هذا العام حفاظا على الأرواح، والرأى الشرعى مبنى فى ذلك على الرأى الطبى، فهم أهل الاختصاص فى قرار تطبيق إجراءات التباعد، ولا زالت التعليمات الطبية تدعو إلى توخى الحذر وارتداء الكمامة، ولا شك أن الاختلاط الذى يحدث فى الاعتكاف يصعب معه تطبيق إجراءات التباعد، مما يجعل الحفاظ على النفس الذى هو من صميم مقاصد الشرع ومن الكليات الست مقدما على أداء بعض النوافل، علما بأن أمام الجميع سعة فى صلاة التهجد فى بيته، وفى الصدقات، والذكر، وقراءة القرآن، وسائر أبواب العمل الصالح، فأبواب الخير واسعة ومشرعة.

وتابع البيان : "ذلك مع تأكيدنا على أن الاعتكاف سنة ثابتة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وما حال دوننا ودون تطبيقه هذا العام إلا الصالح العام المبنى على أسس شرعية وفقهية، من خلال فقه الموازنات، والرأى العلمى والطبى.

واختتم البيان : "سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يحرمنا ذلك فى الأعوام القادمة بإذن الله تعالى".