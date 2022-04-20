تنسيق بين الوطنية للإعلام والتنظيم والإدارة بشأن طلبات العمل بجهات أخرى

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا بشأن التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بخصوص الطلبات المقدمة من العاملين للنقل للعمل بجهات أخرى طبقا لرغبتهم.





وجاء البيان كالتالى:

"نظرا لتقدم عدد كبير من العاملين بمختلف قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام للنقل للعمل بجهات أخرى بناء على رغبتهم لتحقيق مزايا أفضل لهم، فقد قامت الإدارت المعنية بالهيئة الوطنة للإعلام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن الطلبات التى تقدم بها عدد كبير من العاملين بمختلف قطاعات الوطنية للإعلام، للنقل للعمل بالنيابة العامة فى الإعلان الأول الذى تم فيه نقل عدد من العاملين من مختلف القطاعات للعمل بالنيابة العامة.

وبناء على طلب العاملين فقد تم التواصل مع الجهات المعنية وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة جاء الإعلان الثانى لراغبى النقل للعمل بالنيابة العامة، ويجرى بشكل سريع إنهاء كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة للنقل بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى يقوم بإعمال شؤونه بخطوات هامة لاستكمال باقى الإجراءات كما هو متبع.

وقامت الوطنية للإعلام بالتواصل مع الجهات المعنية للإعلان الخاص للندب للعمل بمصلحة الجمارك، حيث تم أيضا إنهاء كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتحقيق رغبات العاملين للنقل والندب للعمل بجهات أخرى، وفقا للشروط والمزايا التى جاءت بإعلانات طلبات النقل".