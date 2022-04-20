اتحاد نقابات المهن الطبية يفتح باب تجديد الاشتراك بمشروع العلاج استثنائيا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد سليم نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن مجلس الاتحاد قرر خلال اجتماعه، فتح باب تجديد الاشتراك بمشروع العلاج استثنائيا خلال يومى الأربعاء والخميس 27 و28 أبريل 2022.





وأوضح سليم، أن تجديد الاشتراك خلال اليومين الاستثنائيين سيكون للأعضاء المشتركين بمشروع العلاج بالفعل، ولم يتمكنوا من سداد قيمة تجديد اشتراك هذا العام، وبغرامة 30%، ولن يتاح إضافة أفراد للاشتراك أو الاشتراك لأول مرة، لافتا إلى أن السداد سيكون متاحا عن طريق خدمة فورى، وليس بحضور الأعضاء للمقرات، لافتا إلى أن أكواد الاشتراك بخدمة "فورى" هى: للأطباء البشريين 758، ولأطباء الأسنان 761، وللصيادلة 759، وللأطباء البيطريين 760.

وأشار نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إلى أن ذلك حرصا من مجلس الاتحاد على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأعضاء الراغبين فى الاشتراك للاستفادة بالخدمات العلاجية المقدمة من خلال المشروع، لافتا إلى تلقى الاتحاد لكافة الاستفسارات حول أعمال وأنشطة الاتحاد "مشروع العلاج، المعاشات، الإعانات، وغيرها من خلال الخط الساخن على رقم: 15603 فى مواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.

يذكر أنه كان قد بلغ عدد الأعضاء المشتركين بمشروع علاج اتحاد نقابات المهن الطبية، من النقابات الطبية الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، أطباء الأسنان"، حوالى 400 ألف و417 عضوا خلال عام 2021، وبلغت التحويلات العلاجية للمستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة عن طريق خدمة الواتس آب حوالى 444 ألف تحويل.