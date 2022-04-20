/693260/لا-دي-بنتي-انتصار--لا-أقبل-أن-بنتي-تتباس-في-التمثيل

حلت الفنانة انتصار ضيفة على برنامج العرافة تقديم الاعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، حيث تحدثت خلال البرنامج على عديد من أمورها الشخصية والفنية، متطرقة الى تصريحاتها التي قالتها مع احد الاعلاميين حول اشكالية تمثيل بنتها وقولها بتلقيها القبلات.

لا دي بنتي.. انتصار : لا أقبل أن بنتي «تتباس» في التمثيل

وقالت انتصار انه لا مانع من انخراط نجلي الاكبر في المجال الفني، لان هذا الامر لا يوجد به عيوب فاذا كان نجلها موهوب ما الذي يمنع مشاركته في التمثيل.

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وتسائل الفنانة انتصار على انه ما المانع في أن يقوم أبناء الفناننين في المشاركة بالاعمال الفنية اذا كانوا موهوبين .

وعبرت الفنانة انتصار عن غضبها بسبب تناول تصريحات سابقة لها بشكل غير سوي وهي تناول ابتنها القبلات بالاعمال الفنية، منوهة انه ترفض هذا الامرــكما انها قالت سابقا انها هي من ستحدد وستكون واعية لما تقوم به معقبة:” ارفض ان بنتي تتباس طبعا.. دي بنتي”.

انتصار: فكرة التريند شيء تافهه جدا ولا يعنيني على الاطلاق

واضافت الفنانة انتصار على ان فكرة التريند شيء تافهه جدا ولا يعنيها على الاطلاق، مهاجنة برنامج العرافة والذي يتناول الاشياء السلبية فقط.

وبسؤالها عن التصريحات التي تخص تقبيل ابنتها في السينما، علقت قائلة: "أنا قولت بالظبط هي عايزة تمثل تمثل.. وسألني أحد المذيعين عن قبولي لتقبيل ابنتي فرديت عليها هي التي ستحدد هذا الأمر بنفسها عندما تكبر في السن"، ولفتت أنها لا تقبل تقبيل ابنتها حتى في إطار التمثيل.